La muerte de Selena Quintanilla se lamenta por muchas razones. Una de ellas es porque la cantante no pudo realizar muchos de los sueños que le hacían ilusión como la actuación. Con 23 años, la ‘Reina del Tex Mex’ fue asesinada, aunque en una de sus últimas entrevistas reveló lo contenta que se sentía por el reciente proyecto que acababa de grabar y que luego salió a la luz con el nombre de “Don Juan DeMarco”.

La artista nació en el estado de Texas, Estados Unidos, e inició su carrera cuando tan solo tenía 10 años, en medio de un núcleo familiar que ya tenía artistas como Suzette y Abraham Quintanilla. Con 14 años grabó su primera producción la cual la llevó a ganar un premio en 1987 como la ‘Mejor Vocalista Femenina’.

Para 1995, Selena ya gozaba de gran popularidad y su nombre había llegado a muchos rincones de los países hispanos. Sin embargo, Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans, terminó con su vida cuando tan solo tenía 23 años, truncando así grandes proyectos que tenía no solo en el plano musical, sino también en el mundo de la actuación.

MÁS INFORMACIÓN: Cuáles eran los planes a futuro que tenía Selena Quintanilla

“DON JUAN DEMARCO”, LA ÚNICA PELÍCULA QUE GRABÓ SELENA QUINTANILLA

Selena Quintanilla era la artista revelación en los 90′s, destacando por su potente voz, además de su particular talento para la actuación. Su trascendencia en el mundo artístico la llevó a brindar un sin fin de entrevistas donde adelantaba sus proyectos y también lo que significaba su momento como una de las cantantes más importantes del mundo.

Meses antes de la tragedia, Quintanilla brindó una entrevista en el Hotel Hilton de Universal City en Los Ángeles, California. Para ese entonces, la noticia del momento era la película donde la artista iba a participar y que ya había grabado. Lamentablemente, la ‘Reina del Tex-Mex’ no pudo ver su participación en el film donde también actuaron, Johnny Depp y Marlon Brando.

La cinta se estrenó en julio de 1995, justo cuatro meses después del asesinato de la cantante, quien lucía muy ilusionada por su incursión en el cine: “Es un pedacito cortito, estoy como cantante de música de mariachi tradicional”, contó Selena, quien grabó cuatro canciones que formaron parte del soundtrack del filme, que fue titulado “Don Juan DeMarco”.

SELENA QUINTANILLA Y LA CANCIÓN QUE NUNCA PUDO TERMINAR

En dicha entrevista, la cantante confesó que se encontraba componiendo una canción y preparando el lanzamiento de un disco en inglés, el cual se estrenaría casi a la par de la película “Don Juan DeMarco”. Pero, nada de estos dos anhelos pudo ver cristalizar la intérprete, pues falleció antes de tiempo, aunque el sencillo fue lanzado de todas maneras a manera de homenaje.

Los fanáticos de la ‘Reina del Tex-Mex’ aseguran que ella se encontraba en Los Ángeles porque estaba trabajando con algunos productores sus canciones en inglés, “I’m Getting Used To You” y “Captive Heart”. Además, la estadounidense confesó sus ganas de laborar con el cantante, guitarrista, compositor, cineasta y actor escocés David Byrne.