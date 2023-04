A través de su cuenta de Twitter, el conductor Don Lemon, conocido por su participación en programas como “This Morning” de CNN, reveló que la cadena informativa lo había separado tras más de 15 años como conductor y colaborador.

Si bien la celeb de Estados Unidos fue uno de los rostros de la cadena informativa con sede en Georgia, también fue uno de los más controversiales, siendo su última polémica un comentario contra Nikki Haley, de la que indicó que no podría ser presidenta, pues “no está en su mejor edad, porque en las mujeres son los 20 a 40 años”.

La salida del presentador, además, coincide con la del también controversial Tucker Carlson, quien también fue despedido de “Fox News” tras varios años de servicio a la cadena.

El conductor al lado de sus compañeros de "CNN This Morning" (Foto: Don Lemon / Instagram)

LA SALIDA DE DON LEMON DE CNN

En su cuenta de Twitter, donde cuenta con 1,4 millones de seguidores, el conductor norteamericano reveló que fue notificado por su representante de la decisión de la cadena.

“Mi agente me informó esta mañana que CNN me había despedido. Estoy atónito. Después de 17 años en CNN, hubiera pensado que alguien en la gerencia tendría la decencia de decírmelo directamente”, inició

Aunque no lo indicó abiertamente, Lemon expresó su molestia con la directiva tras su separación de la compañía informativa en la que sirvió por varios años.

“En ningún momento me dieron ninguna indicación de que no podría continuar haciendo el trabajo que me ha gustado en la red”, agregó

Finalmente, el polémico conductor deslizó que existirían otros asuntos relacionados con su salida, aunque terminó por despedirse de sus colegas de programa.

“Está claro que hay algunos problemas más importantes en juego. Dicho esto, quiero agradecer a mis colegas y a los muchos equipos con los que he trabajado por una carrera increíble. Son los periodistas más talentosos en el negocio, y les deseo todo lo mejor”, sentenció.

El conductor norteamericano lamentó que haber sido notificado por CNN de su salida (Foto: Don Lemon)

¿POR QUÉ FUE DESPEDIDO DON LEMON?

Si bien los motivos relacionados con la salida del presentador de 57 años no han sido revelados, serían los constantes excesos de Lemon, sumado a un lapidario informe sobre el acoso al que sometería a sus compañeras, lo que habría precipitado su salida.

Tres semanas antes de la salida del presentador, el portal Variety publicó una investigación que recogía el testimonio de más de una docena de colaboradores actuales y antiguos de Lemon, en el que lo acusaban de abusos y maltratos.

Según el informe, este tendría conductas misóginas e inapropiadas contra su colega Kyra Phillips, a quien llegó a amenazar por mensaje de texto, indicándole “ahora te pasaste de la raya y vas a pagar por ello”, debido a presuntas diferencias, por lo que fue reasignado en la cadena.

La misma conducta se habría repetido con sus colegas Nancy Grace y Soledad O’Brien, aunque en ambos casos solo recibió una llamada de atención leve.

“Vi emerger un nuevo Don, y no me gustó el nuevo Don. Le gusta la celebridad. Le gusta la fama, le gusta el poder. Ya no era la misma persona”, indicó una fuente al portal.

Del mismo modo, el pasado 22 de abril, el conductor se vio obligado a, una vez más, pedir disculpas por un comentario que realizó en su programa y que fue considerado sexista.

En su comentario, Lemon aseguró que Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, no podía ser candidata presidencial debido a que “no está en su mejor momento”, pues las mujeres “están en su mejor momento entre los 20 y los 30 y tal vez los 40”, una presunta broma que no fue compartida por sus compañeras Kaitlan Collins y Poppy Harlow.

“La referencia que hice al ‘mejor’ de una mujer esta mañana fue ingenua e irrelevante, como lo señalaron colegas y seres queridos, y lo lamento. La edad de una mujer no la define ni personal ni profesionalmente. Tengo innumerables mujeres en mi vida que lo prueban todos los días”, indicó en una publicación en Twitter.

Según un informe del New York Times, el contrato de Lemon con CNN se extiende hasta 2026, pero será recortado, pues estaba “perdiendo brillo” en la cadena.

“En las últimas semanas, los bookers de CNN descubrieron que algunos invitados no querían aparecer en el aire con Don Lemon, y la investigación sobre el programa matutino revisada por los ejecutivos de CNN encontró que su popularidad entre el público había disminuido”, explica el medio.