Este jueves 14 de julio, se dio a conocer la triste noticia que Ivana Trump, la primera esposa de Donald Trump, falleció a sus 73 años en su hogar en Nueva York. La exmodelo fue la madre de Donald Jr., Ivanka y Eric Trump, quienes han expresado en redes sociales lo afectados que se encuentran por esta pérdida.

El anuncio de su fallecimiento fue dado por su exesposo, quien le dedicó unas palabras recordando lo importante que fue para su vida y la de sus hijos.

“Me entristece mucho informar a todos los que la amaban, que son muchos, que Ivana Trump falleció en su casa en la ciudad de Nueva York. Era una mujer maravillosa, hermosa y sorprendente, que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, como todos lo estábamos de ella. ¡Descansa en paz, Ivana!”, escribió Donald Trump en su cuenta de Truth Social, dado que está vetado de Twitter por infringir las normas de la red social.

Ivana Trump junto a Donald Trump y sus hijos Ivanka, Donald Jr. y Eric cuando eran niños (Foto: Eric Trump / Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ IVANA TRUMP?

De acuerdo con la información que ha brindado el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York (FDNY), Ivana Trump sufrió de un paro cardiorrespiratorio y los paramédicos de Manhattan se acercaron a su domicilio para atenderla.

No obstante, no se ha determinado la causa de su muerte y habrá que esperar a que se brinde más información al público. Hasta el momento, solo han dado el anuncio de su muerte y el respectivo pésame.

¿QUÉ DIJO ERIC TRUMP SOBRE LA MUERTE DE SU MADRE?

Eric Trump también utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a su madre, Ivana, y lo hizo mediante una serie de fotos con una emotiva descripción. Además de anunciar el fallecimiento de su progenitora, habló sobre la asombrosa mujer que fue.

“Nuestra madre fue una mujer increíble. Una fuerza en los negocios, una atleta de talla mundial, una belleza radiante, una madre y amiga amorosa. Ivana Trump fue una sobreviviente, huyó del comunismo y se integró a este país. Le enseñó a sus hijos a ser fuertes, compasivos y determinados. Le hará mucha falta a su madre, a sus tres hijos y sus diez nietos”, escribió.

¿QUIÉN FUE IVANA TRUMP?

Ivana Trump nació en Zlín, Checoslovaquia el 20 de febrero de 1949. Desde muy joven, demostró tener talento para el esquí, a lo que se dedicaría posteriormente. Incluso llegaría a ser seleccionada en los Juegos Olímpicos de Sapporo 1972.

En 1975 dejó su país natal y se mudó a Canadá con su primer esposo, donde trabajó como modelo, aunque esta relación no duró mucho. Dos años después, se casó con Donald J. Trump y se volvieron una de las parejas más famosas de la década, pues siempre asistían a diversos eventos sociales.

Además, trabajó de la mano con su entonces esposo diseñando sus edificios más importantes y administrando otras de sus propiedades. En su libro, “Trump: The Art of the Deal”, Donald Trump se refirió a Ivana Trump como una “gran gerente”, además de “exigente y muy competitiva”.

Sin embargo, se divorciaron en 1992, luego de que ella confirmara que Trump le había sido infiel con Marla Maples. Luego de un largo proceso, llegaron a un acuerdo que le entregaba a Ivana 14 millones de dólares, además de otros beneficios como una mansión en Connecticut.

Después de su divorcio, se volvió a casar y divorciar dos veces más. De la misma forma, mantuvo el extravagante estilo de vida al que se había acostumbrado y siguió viajando por el mundo.