Dirigida por Lee Jeong-hyo, “¡Doona!” es una serie surcoreana de Netflix que narra la historia de un universitario que experimenta los vaivenes de la vida y los estudios mientras lidia con una peculiar situación: debe vivir con una guapísima exestrella de K‑Pop.

La ficción que se basa en el webtoon del mismo nombre, escrito por Min Song-ah y que se publicó entre julio de 2019 y julio de 2022 en Naver, cuenta con nueve episodios y está programada para estrenarse el 20 de octubre de 2023.

Bae Suzy y Yang Se-jong son los protagonistas de “¡Doona!”, que cuenta con un elenco conformado por Shin Ha-young, Park Se-wan, Kim Do-wan, Kim Min-ho, Lee Jin-wook y Go Ah-sung. Pero ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “DOONA”

1. Bae Suzy como Lee Doo-na

Bae Suzy, que ha participado en series como “Gu Family Book”, “Uncontrollably Fond” y “While You Were Sleeping”, asume el rol de Lee Doo-na, exvocalista principal de un popular grupo de ídolos que tras su retiro repentino, se muda a una casa compartida en una ciudad universitaria.

Bae Suzy como Lee Doo-na en la serie surcoreana “¡Doona!” (Foto: Netflix)

2. Yang Se-jong como Lee Won-joon

Yang Se-jong, que fue parte de “Romantic Doctor, Teacher Kim”, “Saimdang, Light’s Diary”, “Duel”, “Temperature of Love” y “My Country “, da vida Lee Won-joon, un estudiante de primer curso en el Departamento de Nanoingeniería de la Universidad de Minsong.

Yang Se-jong como Lee Won-joon en la serie surcoreana "Doona" (Foto: Netflix)

3. Shin Ha-young como Kim Jin-joo

Shin Ha-young, que apareció en series como “Doctor Prisoner”, “Soul Mechanic”, “Private Lives”, “Blade of the Phantom Master”, “Now, We Are Breaking Up”, “Woo, una abogada extraordinaria” y “The Good Detective”, interpreta a Kim Jin-joo, una estudiante del segundo curso de Literatura Coreana en la misma Universidad de Minsong.

Shin Ha-young como Kim Jin-joo en la serie surcoreana "Doona" (Foto: Netflix)

4. Park Se-wan como Choi I-ra

Park Se-wan, que participó en “The Red Teacher”, “Goblin”, “School 2017″, “I’m Not a Robot”, “Marry Me Now”, “Too Bright Outside for Love”, “Never Twice”, “So Not Worth It” y “Alice, the Ultimate Weapon”, asume el papel de Choi I-ra, enemiga de la infancia de Won-joon.

5. Kim Do-wan como Koo Jeong-hoon

Kim Do-wan, que fue parte de producciones como “The Great Seducer”, “Moment of Eighteen”, “Miss Lee Knows”, “Start-Up”, “My Roommate Is a Gumiho”, “I Have Not Done My Best” y “Big Mouse”, es el encargado de interpretar a Koo Jeong-hoon en la serie coreana de Netflix.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Doona”:

Kim Min-ho como Seo Yun-taek

Lee Jin-wook

Go Ah-sung