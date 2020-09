Anahí inició su carrera actoral a los 2 años de edad y desde ese momento, fue parte de diversas telenovelas mexicanas. En el 2000 fue la protagonista del melodrama juvenil “Primer amor a mil x hora”, luego ingresó a la tercera temporada de “Clase 406” y finalmente llegó el personaje de ‘Mia Colucci ’ que la llevó a la cima del éxito.

Fue en el 2004 que Televisa sorprendió a todos sus televidentes al estrenar “Rebelde” , el remake de la historia argentina llamada “Rebelde Way”. Fue en esta producción que Anahí se posicionó cómo una de las actrices más populares de México y sin duda, explotó mucho más su faceta de cantante con el grupo RBD que fue todo un fenómeno y a pesar que llegó a su fin en 2009, sigue cosechando éxitos y manteniéndose vigente en la memoria e sus más acérrimos seguidores.

Luego de esta maravillosa faceta en su carrera, la actriz fue convocada por Emilio Larrosa para que sea la protagonista de la telenovela “Dos hogares” al lado de Carlos Ponce y Sergio Goyri. Este melodrama fue todo un fracaso, ya que muchos críticos aseguraron que Anahí no se podía despegar de su personaje más exitoso, así que la historia fue poco creíble.

Pero más allá de todas las criticas, la exintegrante de RBD también se sentía muy insegura de esta telenovela, es más, hace unos días, la artista ha dicho que se arrepiente mucho de haber aceptado este protagónico.

Anahí en su personaje de Angélica en "Dos hogares" (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ ANAHÍ SE ARREPIENTE DE LA TELENOVELA DOS HOGARES?

Hace unos días, Anahí tuvo una conversación con su amigo Daniel Habif , así que en medio de esta tertulia, el motivador mexicano logró desnudar el corazón de la artista y le confesó los momentos más duros que vivió durante su carrera actoral.

Una de las cosas que reveló es que se llegó arrepentir de protagonizar la telenovela “Dos hogares” y que aceptó solo por el cariño que le tenía a Emilio Larrosa, pero en ese momento, ella ya desea estar fuera de las pantallas.

“No es culpa del productor, ni de la empresa, ni de nadie. Yo creo que todos nos arrepentimos. Yo a Emilio Larrosa lo amo y lo adoro, hice cosas con el increíbles, pero algo pasó muy raro. A mí la historia [de Dos hogares] nunca me llegó a encantar. Creo que tal vez lo hice también por Larrosa, al que siempre le he tenido tanto cariño y agradecimiento, pero yo ya no quería estar. Ya era esta etapa en la cual yo quería renunciar, no estaba como al 100. Tengo que darle gracias a Dios porque compartí con Sergio Goyri, con Carlos Ponce, con actores increíbles que siempre voy a llevar en mi corazón...”.

Anahí, Carlos Ponce y Sergio Goyri fueron los protagonistas de la telenovela de Emilio Larrosa (Foto: Televisa)

Después de ser parte de este melodrama, Anahí decidió hacer una pausa en su carrera para encontrarse a si misma y es así que decidió renunciar a todo para buscar su propia felicidad.

“Decidí que me iba a dar la oportunidad de conocer otra vida, de vivirla y de solamente hacer las cosas que realmente llenaran mi alma al 100% y entonces renuncié a Televisa en muy buenos términos, la verdad es que llegamos a un acuerdo en el cual yo ya no quería seguir. Siempre tendré recuerdos maravillosos porque hay gente maravillosa dentro de esa empresa también, había uno que otro malandrín que no estuvo padre, pero también conocí gente hermosa y gente que conmigo se portó increíble y siempre voy a estar muy, muy agradecida. Y decidí que dejaba esto y de pronto viene toda la parte más o menos al tiempo donde me enamoro y como tres años después me caso y decido formar una familia y tener hijos”.

