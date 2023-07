Después del éxito de la primera temporada de “D.P.: El cazadesertores”, los fanáticos de la serie coreana de Netflix basada en el webtoon del mismo nombre de Kim-Bo Tong esperan con ansias la segunda entrega, que se estrenará el viernes 28 de julio de 2023 en la popular plataforma de streaming.

En los seis primeros episodios de la ficción dirigida y escrita por Han Jun-hee, la misión de un joven soldado de capturar a desertores del ejército revela la dolorosa realidad de cada recluta en el cumplimiento del servicio militar obligatorio.

Mientras que “la Temporada 2 es una continuación de la Temporada 1 y forma una historia integrada. Todavía hay historias sin resolver y partes que deben resolverse para que los espectadores puedan ver una historia más densa y profunda”, indicó Jung Hae.

Entre los actores que regresan en la segunda temporada de “D.P.: El cazadesertores” están Kim Sung-Kyun, Koo Kyo-hwan, Jung Hae-in como Ahn Joon-ho, Son Seok-koo, Kim Ji-hyun, Ji Jin-hee, Shin Seung-ho, Cho Hyun-Chul, Hyun Bong-sik, Park Jung-woo y Choi Joon-young.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “D.P.: EL CAZADESERTORES”

1. Kim Sung-Kyun como Park Beom-gu

Kim Sung-Kyun, quien participó en series como “I Can Hear Your Voice”, “Respuesta 1994″, “Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo”, “The Fiery Priest”, “Hospital Playlist”, “Grid”, “Moving” y “Divorce Attorney Shin”, retoma el papel de Park Beom-gu,el veterano sargento a cargo del equipo Deserter Pursuit.

2. Koo Kyo-hwan como Han Ho-Yeol

Koo Kyo-hwan, actor, director, guionista y productor surcoreano que fue parte de “A Werewolf Boy”, “A Dangerous Woman”, “Romance in Seoul”, “Now Playing”, “Beaten Black and Blue”, “Peninsula”, “Escape from Mogadishu” y “Boksoon debe morir” regresa como Han Ho-Yeol en la temporada 2 de “D.P.: El cazadesertores”. Se trata del líder del equipo.

3. Jung Hae-in como Ahn Joon-ho

Jung Hae-in, quien obtuvo mayor reconocimiento por sus papeles en las series “While You Were Sleeping” y “Prison Playbook, y obtuvo su primer papel protagónico en el drama “Something in the Rain”, da vida a Ahn Joon-ho, el capitán que se convierte en parte del grupo que persigue a los desertores.

4. Son Seok-koo como Im Ji-sup

Son Seok-koo, actor surcoreano que participó en series como “Sense8″, “Mother”, “Suits”, “Matrimonial Chaos”, “Designated Survivor: 60 Days”, “Be Melodramatic”, “Mi diario de liberación” y “La gran apuesta”, interpreta a Im Ji-sup, un oficial ejecutivo de la policía militar que se graduó de la Academia Militar de Corea.

Estos son los actores que completan el reparto de la temporada 2 de “D.P.: El cazadesertores”: