Una filtración en la prensa reveló que la saga de Rocky Balboa no solo terminará con “Creed 3”, película que se estrena en 2023, sino que el legado de todo lo creado alrededor del boxeador más famoso de la ficción de Hollywood continuará con un nuevo spin-off, que tendrá como protagonista a uno de sus más grandes enemigos: Iván Drago.

El boxeador ruso, quien luego de “Rocky 4″ apareció en “Creed 2″, odia con toda su alma al personaje de Sylvester Stallone y ahora todo hace creer que conoceremos un poco más de su historia personal junto a su hijo, quien decidió seguirle sus pasos en el ring. Sin embargo, el creador de toda la historia original parece estar muy furioso al respecto.

Se trata del propio Sylvester Stallone. El actor de 76 años de edad no está para nada feliz con la próxima realización de la película y así lo hizo saber en las redes sociales, donde criticó a todos los involucrados, incluyendo al actor Dolph Lundgren, amigo muy cercano del estadounidense.

Sylvester Stallone y Dolph Lungren en sus personajes de Rocky Balboa a Iván Drago, respectivamente (Foto: MGM)

¿POR QUÉ SYLVESTER STALLONE ESTÁ EN CONTRA DE LA PELÍCULA “DRAGO”?

En su cuenta de Instagram, Stallone hizo una publicación manifestando su sentir respecto a la película de Iván Drago que continuaría con la saga de “Rocky”, la cual fue su completa creación, por más que él no sea el dueño de sus derechos por las negociaciones que se hicieron en aquella época.

Según lo que escribió el actor, él no ha sido considerado en lo absoluto para este nuevo largometraje, sino que todo fue idea del productor de 94 años, Irwin Winkler, quien tiene los derechos de explotación de la saga y no consultó ni comentó nada a Stallone.

El artista que le dio vida a Rocky Balboa se enteró recién de este nuevo proyecto gracias a la información que filtró la prensa, causando su gran enojo que fue trasladado a las redes sociales a base de una fuerte crítica en contra de Winkler.

“Otra noticia que me rompe el corazón. Una vez más, este productor patético de 94 años y sus hijos buitres inútiles y tontos, Charles y David, están limpiando una vez más los huesos de otro personaje maravilloso que creé sin siquiera decírmelo”, fueron algunas de sus palabras en su publicación.

Así mismo, pidió perdón a los fanáticos de la saga y criticó a su amigos Dolph Lundgren, actor que interpreta a Iván Drago, por no haberle contado sobre este proyecto de su creación.

“Pido disculpas a los fans, nunca quise que los personajes de ‘Rocky’ fueran explotados por estos parásitos. Por cierto, no tengo nada más que respeto por Dolph pero desearía que él me hubiera dicho lo que estaba pasando a mis espaldas con el personaje que creé para él. Los auténticos amigos son más valiosos que el oro”, añadió.

Vale resaltar que Sylvester Stallone luego eliminó su publicación, por lo que dichas palabras ya no se pueden encontrar en su perfil social.

LA RESPUESTA DE DOLPH LUNDGREN

Enterado de lo que manifestó Stallone, Lundgren emitió una nueva publicación en sus redes sociales, calmando las agua sobre una posible pelea con su amigo, así como una supuesta traición de su parte.

“Solo para dejar las cosas claras con respecto a un posible spin-off de Drago. No hay un guión aprobado, no hay acuerdos establecidos, no hay director y personalmente tenía la impresión de que mi amigo Sly Stallone estaba involucrado como productor o incluso como actor. Hubo una filtración de prensa la semana pasada que fue desafortunada”, escribió el artista natural de Suecia, quien además acompañó todo con una amena imagen suya con Stallone.