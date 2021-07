“Dragon Ball”, la saga épica de Gokú, se ha convertido en una franquicia tan exitosa que generó más spin-offs de los que nadie podría seguir. Uno de los últimos es “Dragon Ball Heroes”, un título que solo los fanáticos más acérrimos conocerían.

Si bien no es exactamente el nombre familiar entre los fanáticos occidentales, “Dragon Ball Heroes” es, en realidad, uno de los aspectos más grandes e importantes del nombre de “Dragon Ball”. Es posible que la franquicia ni siquiera esté disfrutando de su relevancia moderna si no fuera por este en particular.

DIEZ COSAS QUE DEBES SABER SOBRE EL ANIME

10. ¿QUÉ ES EXACTAMENTE “DRAGON BALL HEROES”?

“Dragon Ball Heroes” es una versión multimedia del legendario manga de Akira Toriyama. Es parte de la franquicia de juegos de lucha basados en cartas coleccionables. “Dragon Ball Z: Data Carddass”.

Aquí, los jugadores forman un equipo de cinco personajes de “Dragon Ball”. El objetivo es vencer a la computadora o a otro jugador en una batalla en equipo por turnos. La fusión, las transformaciones de Saiyajin, los ataques en equipo y más son estrategias viables.

9. ¿ES DRAGON BALL HEROES LO MISMO QUE SUPER DRAGON BALL HEROES?

“Dragon Ball Heroes” se ha fortalecido desde su debut en 2010, y algunos cambios y actualizaciones eran inevitables. En 2016, el juego recibió una actualización. Muchas de las mejoras y adiciones se centraron en la jugabilidad y los gráficos, lo que hace que esta actualización sea más una revisión.

Dado que era básicamente un juego nuevo que marcó el paso más reciente de la franquicia, “Dragon Ball Heroes” pasó a llamarse “Super Dragon Ball Heroes”. El nombre se mantuvo desde entonces.

8. ¿DRAGON BALL HEROES ES CANON?

Incluso si la serie está protagonizada por Gokú, sus amigos, familiares y enemigos, ninguno de “Dragon Ball Heroes” es canon.

“Dragon Ball Heroes” extrae personajes de cada línea de tiempo e iteración de las historias de los Guerreros Z, al mismo tiempo que rompe las escalas de poder y las reglas por diversión. Por ejemplo, Broly y Gohan pueden dar rienda suelta a Super Saiyajin 4, Gotenks tiene una forma adulta, Gokú puede fusionarse con Xeno Gokú, y Cell puede luchar y / o aliarse con Beerus a pesar de que murió hace mucho tiempo antes de la presentación del Dios de la Destrucción.

7. ¿DRAGON BALL HEROES HACE ALGO NUEVO?

Además de disfrutar de las peleas de ensueño más grandes de la base de fans, “Dragon Ball Heroes” también expande el canon. Toriyama supervisó todo lo que aparecía en los juegos, desde los potenciadores exclusivos y los nuevos trajes de los personajes, hasta luchadores completamente nuevos como el Clan Freezer o el villano general Mechikabura.

Si bien muchas de estas nuevas ideas se hicieron solo para los juegos, algunas han migrado a otros medios de “Dragon Ball”. Por ejemplo, la forma Super Saiyajin de Bardock y Super Saiyajin 3 de Trunks del futuro aparecieron por primera vez en “Dragon Ball Heroes”. Del mismo modo, los villanos de la facción del Imperio Oscuro debutaron aquí.

“Dragon Ball” es una de las franquicias más grandes jamás realizadas, lo que hace que la inmensa popularidad de “Dragon Ball Heroes” sea aún más impresionante (Foto: Toei Animation)

6. ¿SON BUENOS LOS JUEGOS?

“Dragon Ball” es una de las franquicias más grandes jamás realizadas, lo que hace que la inmensa popularidad de “Dragon Ball Heroes” sea aún más impresionante. El juego de arcade original es popular en Japón, y se le atribuye ser uno de los principales spin-offs que mantiene a “Dragon Ball” lucrativo y relevante incluso décadas después de su debut.

“Dragon Ball Heroes” se clasificó como el juego de cartas digital número uno del país durante nueve años seguidos antes de su reinicio, y se estima que recaudó más de ¥ 40 mil millones (alrededor de $ 362 millones). El juego mantiene una base de jugadores concurrentes de millones, ha colaborado con diferentes franquicias y sus puertos siguen siendo rentables.

5. ¿POR QUÉ NO PUEDO ENCONTRAR LOS JUEGOS EN CUALQUIER LUGAR?

Desde el inicio de la franquicia en 2010, “Dragon Ball Heroes” ha estado en su mayoría bloqueado en Japón. La única forma en que los jugadores fuera del país podían jugar a los juegos era pirateando o comprando una copia no traducida. Las salas de juego oficiales en inglés se probaron en todo Estados Unidos en 2018, aunque no obtuvieron un lanzamiento generalizado después.

No fue hasta el debut de “Super Dragon Ball Heroes: World Mission” en 2019 que la franquicia finalmente tuvo un lanzamiento completo en el extranjero. Esta edición viene con las tarjetas y los personajes utilizados antes de la revisión, lo que permite a los fanáticos de los territorios occidentales experimentar los juegos originales a través de una compra conveniente.

4. ¿LOS JUEGOS TUVIERON OTRAS ADAPTACIONES?

Como se mencionó anteriormente, “Dragon Ball Heroes” es una franquicia multimedia. Para capitalizar la inmensa popularidad de los juegos, la franquicia se expandió a un anime e innumerables mangas. “Super Dragon Ball Heroes” comenzó en 2018 y aún está en curso. Los episodios son notablemente breves y duran solo seis minutos. Canónicamente, la serie tiene lugar después de “Dragon Ball Heroes”.

Las adaptaciones de manga de la franquicia incluyen: “Dragon Ball Heroes: Victory Mission”, Dragon “Ball Heroes: Super Charisma Mission”, “Super Dragon Ball Heroes: Dark Demon Realm Mission”, “Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission” y “Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission”.

3. ¿QUIÉN HIZO EL ANIME?

Como el resto de los otros títulos de la franquicia, “Super Dragon Ball Heroes” fue creado por Toei Animation. Dicho esto, no se hizo exactamente con los mejores animadores y directores de Toei, ya que estaban ocupados con la película “Dragon Ball Super: Broly”. Además, el anime web era poco más que una serie de cortos promocionales, por lo que no se invirtieron mucho esfuerzo o recursos en él.

“Super Dragon Ball Heroes” siguió un calendario inconsistente antes de que se le dieran fechas de lanzamiento mensuales fijas en 2020. Los primeros 20 episodios se conocen colectivamente como “Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission”, mientras que el Episodio 21 en adelante comprende “Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission”.

2. ¿DÓNDE PUEDO VER EL ANIME?

Al igual que sus juegos, “Super Dragon Ball Heroes” es exclusivo de Japón. Los cortos no se estrenaron en señal abierta, sino en servicios de transmisión y sitios web oficiales que también están bloqueados por regiones. A diferencia del reciente puerto de Nintendo Switch, actualmente no hay planes de traducir o doblar el anime.

Las subidas no oficiales y las traducciones de los fanáticos aparecieron en YouTube, que es realmente la única forma en que los fanáticos pueden echar un vistazo a los cortos web. Una de las traducciones más destacadas de los fanáticos fue administrada por Terez27, quien es moderadora en el subreddit de “Dragon Ball”, y su equipo.

1. ¿EL ANIME ES BUENO?

Otra razón por la que nadie habla realmente de “Super Dragon Ball Heroes” es porque no es tan bueno como se esperaba. Los cortos fueron criticados por ser repetitivos, incluso para los estándares relativamente bajos del anime promocional. La narración descuidada y sin sentido tampoco ayudó.

De hecho, la horrible calidad del anime es una de las muchas razones por las que Terez27 y su equipo lo dejaron después de terminar el Episodio 19.