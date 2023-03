La película “Dungeons and Dragons: Honor entre ladrones” es uno de los grandes estrenos del 2023. Dirigida por John Francis Daley y Jonathan M. Goldstein, esta es la adaptación cinematográfica del primer juego de rol de la historia, publicado por primera vez en 1974.

Chris Pine lidera el elenco de la producción, como aquel ladrón encantador que forma parte de una improbable banda de aventureros. Ellos emprenden un plan épico para robar una reliquia perdida, pero las cosas salen peligrosamente mal cuando se encuentran con las personas equivocadas.

¿Quieres conocer a los actores y personajes de “Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves”? A continuación, descubre quién es quién en la película de “Calabozos y dragones”, gracias a nuestra guía de reparto (cast guide).

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DUNGEONS AND DRAGONS: HONOR ENTRE LADRONES”?

1. Chris Pine como Edgin Darvis

Edgin Darvis es el protagonista de la historia, un bardo y ex miembro de los Harpers. Luego del asesinato de su esposa, crio a su hija Kira con su amiga Holga.

El actor que lo interpreta es Chris Pine, famoso por su trabajo en “Star Trek”, “Don’t Worry Darling” y “Wonder Woman”.

2. Michelle Rodriguez como Holga Kilgore

Holga Kilgore es una bárbara que fue exiliada de la tribu Uthgardt Elk. La estrella Michelle Rodriguez, popular por su participación en la saga “The Fast and the Furious”, es quien le da vida al personaje.

3. Regé-Jean Page como Xenk Yendar

Xenk Yendar es un paladín que envejece más lentamente que un humano normal. Regé-Jean Page, reconocido por su rol en la serie “Bridgerton”, se une al reparto de la película.

4. Justice Smith como Simon Aumar

Justice Smith ha trabajado previamente en los proyectos “Violet y Finch”, “Detective Pikachu” y “The Voyeurs”. En “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”, interpreta a Simon Aumar, un hechicero descendiente de Elminster Aumar.

5. Sophia Lillis como Doric

Doric es una druida tiflin criada en Neverwinter Wood. La actriz que le da vida al personaje es Sophia Lillis, quien tiene en su filmografía los títulos “I Am Not Okay with This”, “It” y “Gretel y Hansel”.

6. Hugh Grant como Forge Fitzwilliam

La estrella británica Hugh Grant, protagonista de “Notting Hill”, “Love Actually” y “Bridget Jones’s Diary”, es Forge Fitzwilliam en este largometraje. Él es el aristocrático antagónico del film, ex miembro de la tripulación de Edgin.

7. Jason Wong como Dralas

El actor Jason Wong se pone en la piel de este mago rojo de Zhay llamado Dralas. Él también ha sido parte del elenco de “Panic”, “Jarhead 2″ y “Strangers”.

Otros actores que forman parte del elenco de “Calabozos y dragones: Honor entre ladrones”:

Rylan Jackson como el joven Xenk

Chloe Coleman como Kira Darvis

Daisy Head como Sofina

Bradley Cooper como el ex amante de Holga

Aunty Donna

¿CÓMO VER “DUNGEONS AND DRAGONS: HONOR ENTRE LADRONES”?

“Calabozos y dragones: Honor entre ladrones” se estrenará en cines de Latinoamérica el jueves 30 de marzo del 2023. En Estados Unidos y España, estará disponible en las carteleras desde el viernes 31 de marzo.