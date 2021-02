Dustin Diamond, quien interpretó Samuel ‘Screech’ Powers en la exitosa serie de televisión “Salvado por la campana” (“Saved by the bell” en su idioma original), falleció el 1 de febrero de 2021, a los 44 años, debido a un cáncer de pulmón

A mediados de enero, Dustin fue internado en un hospital de Florida luego un malestar generalizado que empezó con un bulto en su garganta. Los médicos determinaron que se trataba de un cáncer en etapa 4 y empezó a recibir quimioterapia, pero murió una semana después de la primera ronda.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, sus excompañeros de “Salvado por la campana” le rindieron un sentido homenaje a Dustin Diamond, quien por muchos años dio vida a ‘Screech’ en la comedia de NBC.

Dustin Diamond es recordado por su participación en "Saved by the Bell" (Foto: NBC)

MARK-PAUL GOSSELAAR (ZACKARY ‘ZACK’ MORRIS)

“Estoy profundamente entristecido de escuchar sobre el fallecimiento de Dustin Diamond, un verdadero genio de la comedia”, dijo Mark-Paul Gosselaar a Entertainment Weekly. “Mi más sincero pésame a su familia y amigos. Mirando hacia atrás en nuestro tiempo trabajando juntos, extrañaré esas chispas crudas y brillantes que solo él pudo producir. Un pastel en tu cara, mi camarada”.

LARK VOORHIES (LISA TURTLE)

Lark Voorhies, quien interpretó a Lisa Turtle, también habló con EW. “Las palabras no pueden expresar el dolor que estoy sintiendo en este momento. Dustin y yo tuvimos una cálida y especial amistad, era un caballero cariñoso, y mis recuerdos de él siempre serán apreciados”, aseguró. “Lamento mucho que se haya ido. Pero es excepcionalmente triste para sus seres queridos cercanos que han tenido que lidiar con su trágica muerte y su propia gran pérdida. Mi corazón está con ellos en este momento difícil”.

TIFFANI-AMBER THIESSEN (KELLY KAPOWSKI)

En tanto, Tiffani Thiessen, Mario Lopez y Elizabeth Berkley Lauren utilizaron sus cuentas de Instagram para dedicarle unas palabras a Dustin Diamond. “Estoy profundamente entristecido por la noticia del fallecimiento de mi antiguo coprotagonista @realdustindiamond”, escribió Thiessen. “La vida es extremadamente frágil y es algo que nunca debemos dar por sentado. Dios apresure a Dustin”.

MARIO LOPEZ (ALBERT CLIFFORD ‘A. C.’ SLATER)

“Dustin, te extrañaremos, mi hombre. La fragilidad de esta vida es algo que nunca debe darse por sentado. Las oraciones por tu familia continuarán”, compartió López.

ELIZABETH BERKLEY (JESSICA ‘JESSIE’ SPANO)

“Estoy agradecido de haber podido crear con Dustin cuando estábamos al comienzo de nuestros sueños hechos realidad”, escribió Berkley Lauren. “Me aferraré a esos dulces recuerdos y las risas que compartimos. Descansa en paz”.

TORI SPELLING (VIOLET)

“Antes de que existieran David y Donna, existían Screech y Violet”, escribió la actriz en Instagram. “Dustin fue mi primer beso en la pantalla. Me recibió con los brazos abiertos en el set de Saved By the Bell. Como uno puede imaginar, ser la novata en un programa de éxito fue abrumador para una niña de 14 años. Él no solo me enseñó los alrededores, pero me aseguré de que siempre estuviera bien. Un caballero tan joven. Era amable, inteligente y siempre hacía reír a todos. Era un gran compañero de escena. Era un tipo realmente bueno. Estoy triste después del programa que nunca tuve mucho contacto, aparte de encontrarse ocasionalmente en eventos. Me alegro de que no tenga dolor. Es un ícono para mí profesional y personalmente. RIP Samuel love, your Violet”.