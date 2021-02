Sandra Oh logró la fama internacional al interpretar a la Dra. Cristina Yang en la serie estadounidense “Grey’s Anatomy”. Aunque la actriz dejó la serie en la décima temporada, el personaje sigue siendo uno de los favoritos del público que sigue fielmente el drama médico creado por Shonda Rhimes.

Cristina Yang era ambiciosa con su trabajo como cirujana cardiotorácica y una verdadera mejor amiga de Meredith Gray (Ellen Pompeo). A lo largo de las diez temporadas que Cristina formó parte del programa, le dio al público muchas citas y pasajes memorables. Algunos de ellos son graciosos, mientras que otros son más desgarradores y emocionales. A continuación, el portal web “Screenrant” elabora una lista de 10 frases memorables de Cristina Yang.

Sandra Oh es una actriz canadiense de ascendencia surcoreana​ que ha obtenido popularidad al interpretar a la Dra. Cristina Yang en Grey's Anatomy. (Foto: ABC)

10. “ESTOY MUERTO. ESTOY DESTROZADO”

Cristina Yang sabe exactamente cómo se siente estar destruido. En una de sus citas más identificables, ella pregunta: “¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás completamente bien? Estoy arruinado, ¿de acuerdo? Estoy muerto. Estoy destrozado”. Ella demuestra que es natural luchar y sentirse “arruinado”.

9. “No Todo Está Tan Perfectamente Bien O Tan Mal”.

Después de que el novio y esposo de Cristina, el Dr. Owen Hunt la engaña, Meredith piensa que esto es imperdonable y que Cristina debería dejarlo. Sin embargo, Cristina le dice a Meredith: “No todo está tan bien o mal”. Todo el mundo tiene defectos y comete errores. Nadie está perfectamente equivocado o bien.

8. “BASTANTE BUENO NO ES SUFICIENTE. QUIERO SER GENIAL“

Cristina siempre ha sido exigente con ella misma. Quiere estar lo más cerca posible de la perfección. Ella no aceptaría nada menos que grandeza por su trabajo profesional como cirujana. Si va a ser cirujana, será una de las mejores. Trabaja duro para alcanzar sus metas, independientemente de lo que suceda en su vida personal. Es por ello que los fanáticos admiraron su compromiso con sus sueños.

7. “ESTÁS SÓLO EN ESTO. SEA POR SU CUENTA“

Cristina sabe qué hacer cuando está luchando con la confianza en sí misma. Ella dice: “Ten un poco de fuego. Ser imparable. Sea una fuerza de la naturaleza. Sé mejor que nadie aquí, y no te importe lo que piensen los demás “. Yang sabe que es importante trabajar duro por sí misma y agrega “No hay equipos aquí, no hay amigos. Estás sólo en esto. Sea por su cuenta”.

6. “SI QUIERES QUE LAS COSAS MALAS DEJEN DE PASARTE, DEJA DE ACEPTAR BASURA Y EXIGE ALGO MÁS”.

Cristina no deja que nadie le pase por encima. Por ejemplo, ella dice memorablemente: “Si quieres que las cosas malas dejen de pasarte, deja de aceptar basura y exige algo más”. Ella no tiene miedo de ser auténtica y le dice a la gente exactamente lo que piensa. No acepta tonterías y exige más acción.

5. “EL FUTURO CAMBIA RÁPIDO Y SOLO NOS QUEDA LA OPCIÓN DE QUÉ HACER A CONTINUACIÓN”

Cuando Cristina decidió dejar Seattle y mudarse a Suiza al final de la décima temporada, tuvo algunos consejos para los televidentes. En una voz en off, dice: “A veces, el futuro cambia rápido y completamente, y solo nos queda la opción de qué hacer a continuación... Podemos elegir tenerle miedo, quedarnos allí temblando sin movernos, asumiendo lo peor que puede pasar, o podemos dar un paso hacia lo desconocido y asumir que será brillante”. Es mejor prepararse para el cambio con una mente abierta, asumiendo que solo sucederá lo mejor.

4. “SER CONSCIENTE DE TU BASURA Y REALMENTE SUPERARLA SON DOS COSAS MUY DIFERENTES”

No es fácil superar los problemas personales. Cristina le dice a Meredith: “Ser consciente de tus tonterías y superarlas son dos cosas muy diferentes”. Para ella es imposible resolver problemas importantes hasta que se conoce la causa. Cuando Meredith está luchando con su naturaleza “oscura y retorcida” en la cuarta temporada del programa, Cristina está a su lado para ayudarla a identificar estos problemas antes de poder superarlos.

3. “Y EVENTUALMENTE, LA RECORDARÁS Y SOLO TE DOLERÁ UN POCO”

En el episodio de la temporada 10, “Qué insensible”, Cristina se enfrenta a una complicada situación cuando la hija pequeña de una paciente cardíaca le pregunta qué pasará si su madre muere. Cristina le dice la verdad: “Si tu mamá muere, sentirás muchas cosas. Primero, sentirás que podrías haber hecho más para ayudarla, pero no es cierto. Hiciste todo lo que pudiste. No te sentirás así, pero recuerda que te digo esto. Hiciste todo lo que pudiste. Y te dolerá cada vez que pienses en ella, pero con el tiempo, dolerá cada vez menos, y eventualmente, la recordarás, y ... solo dolerá un poco “.

Mientras que los otros médicos piensan que Cristina fue insensible con la joven, su consejo es relevante para cualquiera que haya perdido a un ser querido. Duele al principio, pero luego gradualmente se vuelve un poco más fácil vivir con la pérdida.

2. “ELLA ES MI PERSONA”

Todos quieren una amistad como la de Meredith y Cristina en “Grey’s Anatomy”. Son las mejores amigas. Si bien Meredith tiene una intensa relación romántica con el Dr. Derek Shepherd, Cristina es su verdadera alma gemela y compañera número uno.

En la tercera temporada del programa, Cristina le dice a su prometido, el Dr. Preston Burke, cuánto significa Meredith para ella: “Ella es mi persona. Si asesino a alguien, ella es la persona a la que llamaría para que me ayude a arrastrar el cadáver por el suelo de la sala. Ella es mi persona “.

1. “ÉL NO ES EL SOL, TÚ LO ERES”

Cuando Cristina se aleja de Seattle, ella le da un último consejo a Meredith sobre su matrimonio con Derek: “No dejes que lo que él quiere eclipse lo que tú necesitas. Es muy soñador, pero no es el sol, tú lo eres “. Según Cristina, Meredith nunca debería sacrificar sus propios sueños por lo que Derek quiere. Ella todavía tiene el control de su vida. Cristina siempre ha creído en Meredith y quería asegurarse de que Meredith todavía tuviera confianza sin ella en Seattle.