Desde su debut en la WWF, la empresa de lucha libre más grande del mundo, hasta su consolidación como uno de los actores mejor pagados de Hollywood, Dwayne “The Rock” Johnson ha acumulado una gran cantidad de fanáticos.

Desde su alejamiento de los cuadriláteros en 2003, The Rock incursionó con más fuerza en la actuación, donde había tenido destacadas apariciones en cintas como El Rey escorpión y El tesoro del Amazonas.

A partir de allí, Johnson protagonizó distintos tipos de películas, participando en dramas como Gridiron Gang (Un Juego Contra El Destino); comedias como Jumanji o The game plan (Entrenando a Papá); o cintas de acción como Fast and Furious o Walking Tall (Con la frente en alto).

The Rock es uno de los actores más cotizados en la actualidad (Foto: Fast and Furious / Universal Pictures)

¿POR QUÉ DWAYNE JOHNSON ES THE ROCK?

El sobrenombre de The Rock nació en la lucha libre o wrestling, cuando el luchador de ascendencia samoana debutó en 1997 tras un breve paso por el fútbol americano universitario.

Tras esto, y con la fama como “El campeón del pueblo” y frases populares como “Si puedes oler lo que La Roca está cocinando”, Johnson lentamente dio el salto a la fama, aunque sin dejar de estar completamente ligado al wrestling y la WWF.

De hecho, La Roca ya era conocido entre los seguidores del wrestling, quienes lo identificaban como un talento de tercera generación, tras su padre Rocky Johnson y abuelo Peter Maivia, por lo que su primera aparición en el deporte espectáculo se dio bajo el nombre de Rocky Maivia.

Aunque intentaron que sea un personaje del bando bueno (face), las constantes referencias a su familia hicieron que el público se aburriera en sus presentaciones, por lo que, meses después, probarían cambiando su actitud y haciendo su cambio a villano (Heel).

Fue así que se unió al grupo Nation of Domination, cuyos personajes interpretaban a supremacistas de raza negra, y cambió su nombre a The Rock, lo cual cayó bien en el público, que desde allí no dejó de apoyarlo.