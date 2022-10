Dwayne Johnson vuelve con todo a las pantallas gigantes con el estreno de su nueva película “Black Adam”, siendo todo un actor ya consagrado en los Estados Unidos e integrando la prestigiosa lista de los actores mejores pagados en la industria del cine, por más que ese no era su plan original cuando era joven.

Si bien en la actualidad nadie se imagina a “The Rock” haciendo otras cosas que no sea filmar películas, en el pasado su intención no era esa y ahora vamos a regresar unos cuantos años para hacer mención a cuál fue su primer sueño y no nos referimos a su paso como luchador profesional, específicamente por la WWE.

Como ya todos sabemos, el ahora actor de 50 años le debe su fama a su paso por la empresa de Vince McMahon. Allí, tuvo sus primeras apariciones en la televisión, resaltando mucho por su condición física, su talento en el ring, pero también por la capacidad que tenía al realizar promos con el micrófono en la mano.

Cuando él hablaba, ya sea como héroe o villano de la historia que le tocaba participar, todos en la arena y en su casa lo escuchaban con mucha atención, pues era algo muy pegajoso. Fue así que poco a poco demostró que tenía los dotes necesarios para traspasar fronteras e incursionar en el mundo de la actuación.

Sin embargo, la lucha libre ni la actuación no estaban dentro de sus planes originales, ya que, años antes, él soñaba con convertirse en jugador profesional de fútbol americano, pero, por más que intentó, fracasó y tuvo que mirar hacia otros horizontes.

¿POR QUÉ DWAYNE JOHNSON FRACASÓ EN EL FÚTBOL AMERICANO?

En los primeros años de la década de los 90, Dwayne Johnson integró el equipo universitario de la Universidad de Miami. Él solía jugar en la línea defensiva y, según sus entrenadores de aquellas épocas, era un deportista muy bueno en lo que hacía y tenía futuro. Sin embargo, una serie de factores obligaron a que no pueda despegar completamente.

Johnson no pudo dar el gran salto a la NFL, principalmente, porque a su equipo llegó Warren Sapp, quien años después triunfaría en la liga más importante de fútbol americano. Para mala suerte del protagonista de este artículo, aquel jugador jugaba en su misma posición y terminó arrebatándole el puesto.

Además, la competencia interna era muy fuerte, al punto de que fueron un total de nueve jugadores de la Universidad de Miami que pudieron potenciar su carrera y convertirse en parte de la ansiada NFL.

Es más, en reiteradas oportunidades, Dwayne Johnson reconoció que el causante de que él esté triunfando como actor es Warren Sapp, a quien estima mucho, dejando en claro que no tienen ningún problema con él por haberle quitado su sueño de triunfar en el fútbol americano. Finalmente, todo fue cuestión de competitividad.

Otro detalle que influyó en la decisión de “The Rock” para dejar aquel deporte fue su paso entre algodones. Y es que el joven deportista estaba sufriendo varias lesiones que le impedían mantenerse en lo más alto de la competencia.

Dwayne Johnson cuando formaba parte de los Mimi Hurricanes (Foto: Usa Today Sports)

DWAYNE JOHNSON TIENE SU PROPIA LIGA DE FUTBOL AMERICANO

En agosto de 2020, Dwayne Johnson compró por 15 millones de dólares la XFL, una liga de fútbol americano estadounidense que fue fundada por Vince McMahon. Es decir, el actor adquirió tal franquicia de su exjefe en la WWE.

El campeonato no está activo desde aquel año por la pandemia del coronavirus, pero en 2023 está programado el inicio de la justa deportiva, la cual ya ha ido anunciando varias contrataciones y acuerdos comerciales de cara a dicha temporada.