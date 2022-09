Sin duda alguna, mantener el físico que posee Dwayne Johnson, más conocido como ‘La Roca’, requiere de mucha disciplina y constante trabajo. Si bien, tiene una estricta rutina de ejercicios, su alimentación es el complemento perfecto para que luzca lleno de vitalidad; por ello, no debe descuidar su dieta balanceada. Consciente de esto, el actor lleva a todos lados la comida que debe ingerir diario; incluso, si esto implica que vaya a un restaurante.

Y es que para el exluchador de la WWE, seguir fielmente su dieta lo ayuda a fortalecer y mantener su musculatura, al margen de que se encuentre o no grabando para algún proyecto.

El actor Dwayne 'The Rock' Johnson asiste al estreno mundial de 'Baywatch' de Paramount Pictures en Miami Beach, Florida, el 13 de mayo de 2017. (Foto: Rhona Wise / AFP)

LA DIETA QUE NO DEBE DEJAR POR NADA ‘LA ROCA’

Dwayne Johnson contó en una entrevista a Delish, en noviembre de 2021, que durante “los últimos 5 a 10 años” había mantenido una dieta de 6 mil calorías al día; por tanto, su alimentación debía ser estricta si deseaba mantener su físico y, sobre todo, su salud; algo que siguió y continúa al pie de la letra.

Esto ha sido corroborado por Stephan Merchant, director de la película “Fighting with My Family”, de la cual la estrella de Hollywood es protagonista. Él reveló que el actor es muy estricto con lo que come y sus horarios para alimentarse.

“Cuando va a cenar con amigos, tiene que llevar su comida al restaurante y hacer que la calienten porque es una dieta muy estructurada la que tiene”, señaló para la emisora SiriusXM en agosto de 2022.

Dwayne Johnson llega para el estreno mundial de "Jumanji: El siguiente nivel" en el teatro chino TCL de Hollywood el 9 de diciembre de 2019 (Foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP)

Pero eso no queda ahí, ya que todo lo tiene organizado hasta el más mínimo detalle. “Estábamos teniendo una reunión sobre la película y su alarma sonó como a las 3:17 p.m. y él fue a la nevera y había pavo y arroz con ‘3:17 p.m.’ escrito”, contó.

De acuerdo con ‘The Rock’, él come normalmente de 6 a 7 comidas al día; no interesa si está entrenando o tratando de mantenerse en forma para algún personaje, sino porque así lo desea.

PERO TIENE SU DÍA DE “CHEAT MEALS”

Aunque es muy estricto en todo lo que se refiere a su alimentación, Dwayne Johnson tiene un día a la semana en la que se da sus “gustitos”: los domingos.

Para el actor que hace de Luke Hobbs en la franquicia “Rápidos y furiosos”, los domingos son los días de su “cheat meals”. Precisamente, en su cuenta de Instagram publica los platillos dulces que le encantan, así como sus deliciosas hamburguesas, obviamente no en exceso.