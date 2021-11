Ed Sheeran es un músico y cantante británico que se dio cuenta a corta edad de que la música era su pasión y quería dedicarse a ella toda su vida, tanto así que a los 16 años abandonó la secundaria y se trasladó a Londres para persistir en su carrera artística.

Después de publicar un EP de forma independiente a inicios de 2011, captó la atención de Elton John quien lo puso en contacto con el sello Atlantic Records y firmó un acuerdo de grabación. En septiembre de ese mismo año lanzó su álbum debut “+”, que alcanzó gran éxito en Reino Unido.

Debido a su gran talento, al año siguiente, en 2012, ganó dos premios en los Brit Awards en las categorías Artista revelación británico y Solista británico masculino. Asimismo, actuó como telonero de Taylor Swift y colaboro con otros artistas, ganándose un nombre en industria que lo llevó a ser nominado y tener varios galardones. Algo que se ve reflejado en el patrimonio neto que tiene.

Elyon John y Ed Sheeran actúan en el Staples Center durante la 55a entrega de los premios Grammy en Los Ángeles, California, el 10 de febrero de 2013 (Foto: Joe Klamar / AFP)

¿CUÁNTO DINERO TIENE ED SHEERAN?

Tras haberse convertido en uno de los músicos más exitosos de los últimos tiempos, el patrimonio del británico nacido 17 de febrero de 1991 ha crecido enormemente. De acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, Ed Sheeran tiene una fortuna de 200 millones de dólares.

Si se encuentra de gira, puede ganar durante ese año entre US$ 70 y US$ 100 millones, tal como lo hizo entre 2019 y 2020 donde obtuvo una ganancia de US$ 65 millones.

El cantautor británico Ed Sheeran posa en la alfombra roja antes del estreno de la película "Songwriter" presentada en la categoría "Berlinale special gala" durante la 68a edición del festival de cine Berlinale en Berlín el 23 de febrero de 2018 (Foto: Stefanie Loos / AFP)

LAS GANANCIA DE SUS GIRAS Y CARRERA

Las giras del músico lo han llevado a hacerse de jugosas ganancias, tal como ocurrió con su gira “Divide”, con la que recaudó US$ 780 millones entre marzo de 2017 y agosto de 2019. Dicha cifra convirtió la gira en una de las más taquilleros de todos los tiempos, ya que superó a “360 Degrees” de U2.

En cuanto a su carrera, las cifras han ido creciendo cada año. A continuación, te lo detallamos:

Entre junio de 2014 y junio de 2015, Ed Sheeran ganó casi US$ 60 millones.

Entre junio de 2016 y junio de 2017, el británico obtuvo US$ 70 millones.

Entre junio de 2017 y junio de 2018 llegó a los US$ 110 millones.

Entre junio de 2018 y junio de 2019 ganó la misma cifra, US$ 110 millones.

Ed Sheeran se presenta durante el certamen de belleza Miss Francia 2018 en Chateauroux, Francia central, el 16 de diciembre de 2017 (Foto: Guillaume Souvant / AFP)

NO TODO ES DINERO PARA ÉL

Pero el dinero que obtiene de sus conciertos no solo va para hacer crecer cada vez más su fortuna, sino también se ha dedicado a ayudar a los demás.

En una oportunidad, Ed Sheeran recaudó US$ 40,000 en un concierto en Bristol para apoyar a una organización benéfica que ayuda a trabajadoras sexuales de la calle. Asimismo, grabó una versión de “Do They Know It’s Christmas?” para recaudar fondos y luchar contra la epidemia del virus del Ébola en África occidental, entre otras acciones de filantropía.