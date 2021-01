“Palabra de mujer” es una telenovela mexicana que se estrenó en 2007 y fue producida por José Alberto Castro para Televisa. Estuvo protagonizada por Edith González, Yadhira Carrillo, Ludwika Paleta, Lidia Ávila y Juan Soler, quienes demostraron tener una gran química en pantalla. Sin embargo, no todo fue felicidad mientras grabaron el melodrama ya que dos de las actrices del elenco pasaron un incómodo momento.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué Yadhira Carrillo rechazó ir a Hollywood para interpretar un personaje que quería Britney Spears

Yadhira Carrillo contó que Edith González tomó su vestuario por error y esto generó una pequeña confusión que la hizo sentirse incómoda. Según reveló la actriz mexicana al canal de YouTube “Tlnovelas”, el hecho tuvo lugar durante la grabación de los promocionales de “Palabra de mujer”, que estrenó en octubre del 2007.

Carrillo contó que el incómodo momento ocurrió en Broadway (Nueva York), donde trasladaron a las protagonistas de “Palabra de mujer” para grabar la publicidad de la telenovela. Fue ahí cuando ella eligió un vestuario para el evento, ya que le gustó mucho y lo decoró a su estilo.

En 2007, Yadhira Carrillo y Edith González fueron parte de la telenovela “Palabra de mujer”. (Foto: Televisa)

“Nos dijeron este es su vestuario... yo vi el mío y dije ‘que si le podíamos cambiar por este, me gusta más éste’ y ‘podemos ponerle una flor’... me gusta acompañar con un fistol o una flor, uso mucho los accesorios... siempre me gustó usar este tipo de cosas y me adaptaron perfecto el vestuario y al siguiente día que íbamos a grabar llego y ya no estaba mi vestuario”, narró la actriz.

Esto generó un momento de confusión para Yadhira, quién luego se sorprendió al enterarse que su compañera Edith González fue quien tomó su vestuario. Como se recuerda, González falleció en 2019 a causa del cáncer que la aquejó durante varios años.

“Es que le gustó a Edith González y se lo puso, ya lo traía puesto Edith. Se pueden meter a nuestras fotos de Palabra de mujer y ahí van a poder ver a Edith con esto que les platico de la rosa”, explicó Yadhira Carrillo.

“Palabra de mujer” es una telenovela mexicana producida por José Alberto Castro para Televisa (Foto: Televisa)

Frente a esta situación, Yadhira llegó a sentir malestar ya que tuvo que modificar su look a último minuto: “‘Y ahora qué me voy a poner, por qué no me avisaron’ y en ese instante sí me sentí porque no me avisaron los de vestuario”, agregó.

Aunque Carrillo no reveló cómo resolvió este percance o si esto afectó la comunicación entre ambas actrices mexicanas, sí dejó claro que siempre tuvo una relación muy cordial con Edith González.

Durante la charla con “Tlnovelas”, Yadhira Carrillo contó que dentro del mundo del entretenimiento ha tenido que enfrentar varios obstáculos y desencuentros, situaciones que han forjado su carácter dentro del medio.

“Vives de todo, vives cosas tan intensas, de repente mucho cansancio, de repente mucha alegría, a veces llegas enfermo y no importa, tienes que seguir porque estás al aire. Es una carrera demandante, en donde no siempre tienes que tener tiempo para ti”, señaló la actriz.