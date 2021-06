Edna Schmidt falleció a los 51 años en una finca en Puerto Rico, donde vivía después de alejarse de la televisión durante siete años aproximadamente. La presentadora de televisión era una de las más prestigiosas de la comunidad latina en Estados Unidos y estuvo al frente del “Noticiario Univisión de Fin de Semana”, “Noticiario Nacional” y de “Noticias Chicago”. Esto es lo que se conoce, hasta el momento, sobre su muerte.

Schmidt tuvo una carrera meteórica que la llevó a ponerse como una conductora de televisión muy influyente y con una proyección prometedora.

Sin embargo, todo cambió cuando fue despedida, en 2011, por la empresa Univisión. El motivo fue que la periodista había sido encontrada en estado de ebriedad en el estacionamiento de la compañía.

Luego, llegó a Telemundo para enrumbar su profesión, pero volvió a ser despedida, dos años después, por la misma situación relacionada con el alcohol.

¿DE QUÉ MURIÓ EDNA SCHMIDT?

El programa hispano “Despierta América” informó sobre la muerte de Edna Schimdt, con un video, y asegurando que todavía no se conocen las causas de su fallecimiento.

Algunos colegas de Schmidt han señalado que habría muerto por una fuerte caída que tuvo en su vivienda. No obstante, esa versión aún no ha sido confirmada.

“Es muy difícil el tabú que existe (particularmente con las mujeres), el estigma que existe hacia los alcohólicos. A mí me tomó mucho tiempo reconocerlo”, declaró la presentadora en 2014.

¿POR QUÉ EDNA SCHMIDT SE SINTIÓ TRAICIOANDA?

La conductora no solo reveló que padecía de alcoholismo sino que expresó que se sintió traicionada por la cadena de televisión que la despidió, justo en el momento cuando intentaba rehabilitarse.

“Tantas cosas, hipocresía, la puñalada, porque sí es cierto que tenía ese pequeño problemita que tenía, pero lo que me dolió más fue que en esa gente, que creía que podía confiar, me clavaron la puñalada en la espalda como tú no te imaginas y eso duele”, dijo en la última entrevista que dio este año a Neida Sandoval.

