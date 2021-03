Hace unos días Netflix estrenó la segunda temporada de “100 días para enamorarnos” y a pesar que los nuevos capítulos solo están disponibles para toda Latinoamérica, no ha sido impedimento para colocarse dentro del top 10 de lo más visto del gigante de streaming y se sepa realmente que sucedió con la historia de amor protagonizada por Ilse Salas y Erick Elías.

Tras pasar 100 días separados, ‘Connie’ y ‘Plutarco’ tomaron una decisión sobre su matrimonio, esto sin duda, sorprendió mucho a los fanáticos que disfrutaron cada uno de los 35 capítulos. Sin embargo, tampoco dejaron pasar por alto algunos de los errores de edición que se vieron.

Tras recibir muchas preguntas por parte de los televidentes, la producción respondió y explicó que el coronavirus tuvo mucho que ver con los errores de edición y continuidad en 100 días para enamorarnos ¿De qué se trata?

Una de las series más populares del 2020 fue “100 Días para Enamorarnos” que, desde su estreno en Netflix, estuvo en el Top 10 de series más vistas de la plataforma (Foto: Instagram/100 Días para Enamorarnos)

LOS ERRORES DE EDICIÓN DE 100 DÍAS PARA ENAMORARNOS

A través de las redes sociales, los fanáticos hicieron notar los errores de 100 días para enamorarnos y específicamente se habla de dos capítulos de la primera temporada. Por ejemplo: en el capítulo 37 llamado “El Pretexto”, hubo un incidente con Alex (Fernanda Macarena García) y Lucía (Fernanda Urdapilleta) que nunca se mostró en cámara. Además, también se habló de una fiesta que tampoco estuvo en la trama.

Asímismo, en el episodio 9 se lo ve al personaje de Daniel (Xiabani Ponce de León) preocupado porque su novia no fue a la escuela. El conflicto no se resuelve y dos escenas más tarde aparece en un hospital porque alguien le dio una golpiza, aunque no se sabe cómo, ni cuándo, ni de quién.

Los fanáticos hicieron notar los errores de edición que se vieron en la primera temporada de 100 días para enamorarnos (Foto: Twitter)

¿POR QUE HAY ERRORES EN LA EDICIÓN DE 100 DÍAS PARA ENAMORARNOS?

Los productores de Telemundo revelaron cual fue el inconveniente de estos errores y todo radica directamente con la pandemia del coronavirus. La primera temporada debió frenar sus rodajes en marzo y quedaron escenas sin filmar. Se decidió lanzar los episodios y con técnicas de montaje solucionar las partes faltantes. Además, se determinó dividir la serie en dos y es por eso que la parte 1 tiene 57 capítulos y la 2, sólo 35.

“En un esfuerzo monumental se editó el material grabado de la mejor manera posible porque nos pareció importante ajustarnos y no dejar de llevarle a nuestra audiencia esta gran serie innovadora y fresca. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado y del gran trabajo de todo un elenco espectacular y seguimos comprometidos a servir a nuestra audiencia como siempre con historias y producciones modernas de la más alta calidad”, fue el mensaje oficial de Telemundo al respecto a El Diario NY.