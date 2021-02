Basada en la telenovela argentina del mismo nombre creada por Sebastián Ortega, “100 días para enamorarnos” es una producción de Telemundo protagonizada por Erick Elías, Ilse Salas, Mariana Treviño y David Chocarro. La comedia dramática se estrenó el 28 de abril de 2020, subiendo automáticamente entre lo más visto de la plataforma durante esas semanas.

La telenovela creada por Ricardo Álvarez Canales sigue a dos buenas amigas, Constanza Franco, una abogada muy sofisticada y exitosa, además de madre y esposa; y a Remedios Rivera, también madre y esposa amorosa, pero que, a diferencia de su amiga, es un espíritu libre que no puede mantener su vida en orden. Ambas mujeres deciden terminar 20 años de matrimonio con sus respectivos esposos.

Para sorpresa de todos, la segunda temporada de “100 días para enamorarnos” fue estrenada el miércoles 10 de febrero de 2021 y de inmediato, miles de fans maratonearon los nuevos capítulos protagonizados por Erick Elías, Ilse Salas, Mariana Treviño y David Chocarro, al punto de ya preguntar por una tercera entrega.

¿Por qué la plataforma de Netflix no anunció la segunda temporada? Usualmente, el gigante de streaming suele promocionar la llegada de nuevos episodios de sus series más famosas, pero en este caso no ha sido así. “100 días para enamorarnos” estrenó su parte 2 sin ningún tipo de anuncio oficial.

¿POR QUÉ LA TEMPORADA 2 DE “100 DÍAS PARA ENAMORARNOS” SE ESTRENÓ POR SORPRESA EN NETFLIX?

Una de las series más populares del 2020 fue “100 Días para Enamorarnos” que, desde su estreno en Netflix, estuvo en el Top 10 de series más vistas de la plataforma (Foto: Instagram)

En primer lugar, primero se tiene que hablar de la accidentada producción de Telemundo que comenzó en el 2019. Para cuando se estrenó la primera temporada de “100 días para enamorarnos”, ninguno de sus participantes creía que iba a haber una pandemia mundial o que el programa iba a ser dividido en dos temporadas.

Salas, la actriz que interpreta a Constanza Franco, explicó que “100 días para enamorarnos” debía tener una sola temporada de alrededor de 100 episodios, pero cuando la pandemia del COVID-19 obligó a la producción a suspender las grabaciones, se decidió dividir el programa en dos partes, una más corta que otra.

“El plan era que fuera una sola temporada larga, ya estábamos a punto de terminar y tuvimos que parar. Pensábamos que ya no íbamos a poder cumplir porque todo era incertidumbre, pero finalmente lograron con la edición y el trabajo de mucha gente dividirla en dos temporadas”, comentó Salas en la entrevista.

Ilse Salas interpreta a Constanza Franco en "100 días para enamorarnos" (Foto: Netflix)

El programa tuvo que estrenarse en julio del 2020 para recuperar los gastos de producción sin tener todos los capítulos filmados. Fue por eso que el último capítulo de la primera temporada, el 57, culminó con un mensaje de que la serie volvería, dejando muchas tramas inconclusas y postergando su filmación para más adelante.

“Regresar a filmar con cubrebocas fue espantoso”, agregó la actriz mencionando el regreso a la producción en plena pandemia. Ella actualmente no se ha comprometido con ningún otro proyecto por la pandemia que paralizó la industria del cine y la televisión durante algunos meses desde marzo de 2020.

Para agosto del 2020, las grabaciones ya habían cerrado y se había culminado con éxito la producción de toda la serie. Sin embargo, como se había estrenado la primera temporada en julio de ese mismo año, aún no había ningún anuncio oficial sobre la fecha en la que regresaría el programa, principalmente porque era incierta.

“100 Días para Enamorarnos” está basada en la telenovela argentina titulada del mismo nombre creada por Sebastián Ortega (Foto: Instagram)

Ahora, esto es de parte de la productora. ¿Por qué Netflix no se pronunció al respecto? Considerando el historial de la plataforma de streaming, la misma ha aprovechado la situación de la pandemia para poder publicitar su servicio, dando un amplio catálogo para que el público encerrado en casa pueda disfrutar sin tener que preocuparse de que el virus llegue hasta su habitación.

Además, no sería la primera vez que Netflix estrena una temporada, serie o película sin promocionarla de ningún tipo. Las integraciones de animes, series antiguas o incluso nuevos estrenos como lo fue “The Cloverfield Paradox” se publicaron sin pasar por el radar de los fans. Aunque no hay una explicación exacta de esto, tampoco es que la compañía siempre haya publicitado sus nuevos estrenos.