Un hecho que remeció la farándula en México durante el 2021 fue la confirmación de que Eduin Caz le fue infiel a su esposa Daisy Anahy luego de que se haya publicado un video en TikTok en el que se mostraba una prueba clara de la acusación.

En el material audiovisual se puede ver al joven cantante en una cama durmiendo semidesnudo tras haber tenido un encuentro íntimo con una jovencita de nombre Stephanie Hernández, la misma que lo publicó en redes sociales.

Ante la contundente prueba, el cantante del Grupo Firme se vio en la obligación de grabar un video para dar su versión de los hechos y reconoció que se trató de una infidelidad de su parte con la joven de Ciudad Juárez.

En su comunicación también dejó en claro que eso había ocurrido hace varios años y que su esposa tenía conocimiento de ello pues se lo había comentado para posteriormente arreglar ese problema y mantenerse unidos como pareja.

¿CÓMO CONOCIÓ EDUIN CAZ A STEPHANIE HERNÁNDEZ?

La joven mexicana relató que todo empezó cuando ella se enteró de que el Grupo Firme iba a su ciudad, así que empezó a seguir a todos los integrantes de la banda, quienes le devolvieron el ‘follow’ en su cuenta de Instagram y luego le escribieron para decirle que vaya al ‘after’ tras el concierto.

También aseguró que fue Eduin Caz quien se le aceró a ella para hacer conversación. “Estaba algo nerviosa. Me empezó a sacar plática y me dijo que si tenía hambre, así súper sencillo. Por eso fue que me cautivó, en ese momento. Yo no sabía que estaba casado”, dijo la joven.

Un detalle que llamó mucho la atención fue que también aseguró que Jhonny Caz, hermano de Eduin y también integrante del Grupo Firme, les llevó de cenar a la habitación y no dijo nada al respecto de lo que estaba sucediendo aquella noche.

¿POR QUÉ SUBIÓ EL VIDEO A REDES SOCIALES?

Stephanie Hernández contó también que decidió publicar el video porque una amiga suya había dicho que Euin Caz había estado con ella y no tenía pruebas, por lo que fue tildada de mentirosa. En otras palabras, sus actos fueron en respaldo.

“Pensé en respaldar a mi amiga, pero soy una persona que sabe reconocer sus errores. No creí que llegaría a tanto. Lo hice en un arranque de coraje”, indicó.

EDUIN CAZ CELEBRÓ SU ANIVERSARIO NÚMERO 7 CON SU ESPOSA