Eduin Caz es uno de los cantantes mexicanos más famosos y controversiales del género regional. Los escándalos parecen no querer apartarse del intérprete de 27 años, pues recientemente compartió en sus redes sociales haber sido víctima de discriminación durante su último viaje a Estados Unidos.

Caz despidió el 2021 siendo hospitalizado de emergencia por una afección que resultó siendo una hernia perineal, yno ha pasado más de una semana para que su nombre esté nuevamente en boca de todos con la noticia del maltrato que sufrió en una salida familiar.

Sin pelos en la lengua, el cantante contó cómo fue tratado por la seguridad de un famoso parque de diversiones. A continuación, conoce todos los detalles.

Eduin Caz se ha posicionado como una de las personalidades más influyentes de su país y la región, por ello todo lo que ocurre con él preocupa a sus millones de seguidores (Foto: Grupo Firme / Instagram)

EDUIN CAZ ES VÍCTIMA DE MALTRATO

El intérprete de “Algo tranqui” y “Ya supérame” se encontraba junto a su familia y equipo de trabajo en las instalaciones del Six Flags California para pasar un día lleno de diversión, hasta que un inesperado suceso interfirió con sus planes.

Mientras estaban montados en una de las atracciones, al asistente del cantante se le cae un celular, por lo que una vez terminado el juego se acercan a un trabajador del parque para reclamarlo. Sin embargo, nunca pensaron que este les sería negado.

“Oigan familia, hoy me pasó algo muy raro aquí en Six Flags, vine al Six Flags aquí en California. Se le cayó un celular a mi asistente, un celular mío. Íbamos en un juego y se cayó, lo buscamos, lo encontramos y me dijo un seguridad ‘A las 8 te lo doy’. Él lo miró, le tomamos fotos y todo, me quede, yo me tenía que ir temprano”, expresó Eduin en su cuenta de Instagram.

HABRÍAN JUZGADO SU APARIENCIA

El integrante del Grupo Firme señaló que la razón por la que no quisieron entregarle el móvil en el momento fue su nacionalidad:

“Estuvimos todo el día en Six Flags sin hacer nada [...] Pero llegué acá y me atendió un gringo y yo sé que por ser mexicano no me lo dio, te lo juro”.

El cantante etiquetó en sus historias a la cuenta oficial de Six Flags, con la esperanza de que su denuncia cobre relevancia. Para finalizar, recalcó cómo fue que lo trataron al momento de pedir el equipo, el cual le fue entregado varias horas después de que lo solicitó:

“Me miró, lo miré y me hizo cara fea. Entonces, no me lo dio y yo siento que porque me vio pues mexicano. Que coraje”.

¡El vocalista de #GrupoFirme, Eduin Caz, compartió en sus redes sociales que sufrió una supuesta discriminación por parte de un guardia de seguridad de un parque de diversiones en Estados Unidos!

😱📺 #VLA #QueridosReyesVLA pic.twitter.com/0epOpE2oXY — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 5, 2022

¿CUÁL ES LA CARRERA QUE ESTUDIÓ EDUIN CAZ?

El cantante mexicano Eduin Caz, líder del Grupo Firme, terminó la carrera de Mercadotecnia en Universidad Autónoma de Baja California. El vocalista, en su cuenta oficial en Instagram, anunció que ya es licenciado en dicha especialidad y agradeció el apoyo de todos sus parientes y de sus fans.

El artista explicó que, años atrás, había terminado de estudiar pero que solo le faltaban algunos pasos para culminar el trámite del título. Por eso, en 2021, le dedicó mucho tiempo a culminar ese procedimiento y así, de una vez, tener el grado en sus manos.

Y así fue cómo lo mostró en sus redes sociales, con fotografías en la que aparece feliz con su título en las manos y en la fachada de la mencionada universidad. Sus seguidores lo felicitaron y muchos mencionaron que dichos conocimiento puede usarlos para seguir haciendo crecer su carrera en otros rubros.