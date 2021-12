¿En qué escándalos estuvo Eduin Caz? El cantante mexicano ha sido el centro de una serie de polémicas a lo largo de su carrera. No solo ha destacado como el líder de Grupo firme, una de las bandas de música regional más exitosas de México, sino que también ha estado en el ojo público y mediático por diversas acciones que, en algunos momentos, ha involucrado a celebridades como Christian Nodal y Erick Aragón.

El vocalista es uno de los artistas más influyentes de los últimos años en México. Su trabajo en la agrupación los hace llenar cualquier recinto en los que se presentan.

El 2021, además, ha sido el año de Grupo Firme con una serie de reconocimientos. Han recibido los premios Juventud y Lo Nuestro, así como el IHeartRadio Music Awards. Pero el más importante fue, sin dudarlo, el Grammy Latino al Mejor álbum de música banda por “Nos divertimos logrando lo imposible”.

El momento dorado del músico, sin embargo, también se ha visto ensombrecido por algunas polémicas en la que se ha estado envuelto Eduin Caz. Estos fueron los escándalos más sonados del cantante.

Eduin Caz en una fotografía para las redes sociales de Grupo Firme. (Foto: Grupo Firme/Instagram)

¿CÓMO FUERON LOS ESCÁNDALOS DE EDUIN CAZ?

CHRISTIAN NODAL

Una de las polémicas más sonadas de Eduin Caz fue su relación con Christian Nodal, que está más alejada de la amistad. Todo empezó por una serie de historias en Instagram que hizo el novio de Belinda. El cantante descartó hacer un dueto con Grupo Firme porque no le gusta su trabajo, lo que despertó una serie de críticas de los seguidores de la banda de Caz. Esto es lo que ha generado la atmósfera de una supuesta rivalidad entre Nodal y Eduin.

Belinda y Christian Nodal en una alfombra roja. (Foto: Belinda / Instagram)

ERICK ARAGÓN

Los grupos Firme y Codiciado eran muy cercanos y sus colaboraciones lo demostraban. Sacaron exitosos temas como “Gracias”, pero luego ya no se les volvió a ver juntos. Erick Aragón, líder de Grupo Codiciado, fue quien se encargó de confirmar el fin de su amistad.

“Pensamos diferente, yo soy una persona muy directa y si te digo algo que no me parece y tu nomás porque estás en tu momento no te parece nada, pues la verdad no tengo interés. Yo me considero un artista muy ca... porque no cualquier wey ha hecho lo que yo, como yo lo he hecho. No porque estés arriba te voy a hablar”, dijo a Soy Grupero.

INFIDELIDAD

Otro de los momentos más polémicos de Eduin Caz fue cuando admitió que le fue infiel a su esposa Daisy Anahy, con quien tiene una relación de más de 12 años. El líder de Grupo Firme, además, dijo que la mujer con la que engañó a su compañera se llama Stephanie Hernández y lo quiso extorsionar.

“Yo mismo (le enseñé el video) a mi esposa porque la señorita quería extorsionarme con ese video, quería dinero. Le dije: ‘No, no te voy a dar dinero’. Preferí enseñárselo yo a mi mujer. Yo solucioné los problemas con mi mujer, acepté mi culpabilidad y lo que hice fue decirle: ‘Esto pasó, aquí está’”, explicó en un video subido a su cuenta en Instagram.

ARMAS DE FUEGO

Otro de los últimos escándalos de Eduin Caz fue un video que subió a sus historias de Instagram, donde se ve que lo acompañan, en un auto, un hombre con una arma de fuego. Esto volvió a desatar comentarios en redes sociales, por lo que el músico mexicano salió a explicar la situación.

“Bueno, familia. Me están preguntando desde ayer qué pasó con esas armas de fuego y no sé qué y que la camioneta blindada. La camioneta es mía. Los escoltas son contratados de una empresa de seguridad, todo en regla. ¿No me están diciendo que me cuide?, pues me estoy cuidando”, manifestó.

¿CUÁL ES LA CARRERA QUE ESTUDIÓ EDUIN CAZ?

El cantante mexicano Eduin Caz, líder del Grupo Firme, terminó la carrera de Mercadotecnia en Universidad Autónoma de Baja California. El vocalista, en su cuenta oficial en Instagram, anunció que ya es licenciado en dicha especialidad y agradeció el apoyo de todos sus parientes y de sus fans.

El artista explicó que, años atrás, había terminado de estudiar pero que solo le faltaban algunos pasos para culminar el trámite del título. Por eso, en 2021, le dedicó mucho tiempo a culminar ese procedimiento y así, de una vez, tener el grado en sus manos.

Y así fue cómo lo mostró en sus redes sociales, con fotografías en la que aparece feliz con su título en las manos y en la fachada de la mencionada universidad. Sus seguidores lo felicitaron y muchos mencionaron que dichos conocimiento puede usarlos para seguir haciendo crecer su carrera en otros rubros.

Los integrantes de Grupo Firme en un presentación musical. (Foto: Grupo Firme/ Instagram)

¿CUÁL ES EL VERDADERO ORIGEN DEL GRUPO FIRME?

Fue Eduin Caz, quien en el 2014 junto a un grupo de amigos decidieron unir sus talentos para empezar a crear una agrupación, que quizás en ese entonces no pensaban tener la repercusión que hoy tienen. Muchos de los fundadores hoy no continúan, pero la esencia y lo que ellos dejaron como legado aún permanece.

El grupo mexicano se creó en Tijuana y hace 7 años aún pasaban desapercibidos para el público. Fue recién en 2018 cuando Grupo Firme saltó a la fama con los sencillos “Pídeme”, “El Roto” y “Juro Por Dios”. A partir de ese momento se desataría su fama a nivel internacional y comenzarían a realizar giras por diferentes países de la región.

Tenemos que dejar en claro que el Grupo Firme en sus inicios no se llamó así. Esta banda cuando comenzó se le conoció como el “Grupo Reto Sierreño”. Después de algunos años cambiarían a otro el cual era el “Grupo Fuerza Oculta”; siendo el Grupo Firme el que finalmente quedó.

Eduin Caz y algunos integrantes del Grupo Firme no han podido escapar del poder de las redes sociales. Por esta vía han circulado algunos videos en donde se ve al líder de la banda junto a un grupo de amigos, ensayando hace muchos años atrás con apenas 3 o 4 instrumentos.

¿CUÁLES SON LOS MILLONARIOS CONTRATOS DEL GRUPO FIRME?

El Grupo Firme ha recibido nominaciones para una variedad de programas que incluyen: Premios Juventud y Premio Lo Nuestro, resultando ganador en 2021 de este último con cinco distinciones.

Después de un tiempo estrenaron otros álbumes como lo fueron: “El Barco” y “En Vivo Desde Tijuana: los Buitrones y los Firmes”, este último en colaboración con Los Buitres de Culiacán Sinaloa.

En su más reciente evaluación de la industria musical, Pollstar reveló que Billy Joel, Bruno Mars y Grupo Firme son los artistas con más ingresos en lo que va del año en Estados Unidos, esto de acuerdo a la información de Bandamax.

Específicamente se reveló que el “Grupo Firme” tiene un ingreso estimado de 3 millones de dólares por gira, posicionándose en el tercer lugar de esta lista.