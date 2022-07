Hace unos días, precisamente el último fin de semana, la familia de Edwin Luna y Kimberly Flores vivió uno de sus momentos más dulces del presente 2022 al celebrar el cumpleaños número 4 de Gianna, la hija de la pareja.

Con una temática de la película “Encanto” de Disney, la pequeña gozó su fiesta con sus familiares más cercanos y también con sus mejores amigos. Del mismo modo, estuvo rodeada de muchos lujos.

Como es normal en este tipo de celebraciones, la niña tuvo muchos regalos, pero uno de ellos fue el que llamó muchísimo la atención debido a su alto costo y a la funcionalidad que le puede dar.

Ginna, la hija de Edwin luna y Kimberly Flores, celebró su cuarto cumpleaños (Foto: Kimberly Flores / Instagram)

¿QUÉ REGALO RECIBIÓ LA HIJA DE EDWIN LUNA Y KIMBERLY FLORES?

Durante la celebración, la Gianna recibió un teléfono iPhone 13 Pro Max, el cual tiene un valor cercano a los 26 mil dólares. Es decir, no cualquier persona podría comprarlo.

Inmediatamente, la familia del integrante de La Trakalosa de Monterrey fue criticada por la cantidad de dinero que gastó en ese regalo. Del mismo modo, se enfatizó en el hecho de que una niña no iba a usar dicho equipo telefónico con todas sus funciones.

LA RESPUESTA DE LA FAMILIA

Kimberly Flores concedió unas entrevistas a diferentes medios de comunicación, en la que habló acerca del regalo que recibió su hija y allí dio a conocer que fueron los padrinos quienes dieron tal obsequio.

Además, dejó en claro que no es para llamar por teléfono, sino para cumplir ciertos gustos de la niña como mirar videos.

“Normalmente, pide el celular porque ve videos y es más chiquito y no pesa. No es como para llamar, no sabe ni contestar”, comentó Flores.