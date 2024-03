La serie “3 Body Problem” (“El problema de los 3 cuerpos”, en español) es una serie basada en el libro del mismo nombre del autor chino Liu Cixin. La producción de Netflix es un proyecto muy ambicioso, con una gran calidad de imágenes, una narrativa compleja y un reparto de primer nivel como Benedict Wong, Jess Hong, Jovan Adepo y también la mexicana Eiza González.

La actriz de 34 años de edad ya se ha afianzado desde hace años en el mundo de la actuación en los Estados Unidos, así que no es una sorpresa que haya sido tomada en cuenta para esta producción, lo que sí es algo inesperado es el papel que ahora le ha tocado representar, el cual no es para nada sencillo si es que no se tiene al menos una pequeña base.

En “3 Body Problem”, Eiza González tiene el papel de Auggie Salazar, una inventora de nanotecnología y con un gran conocimiento. Ella está atrapada en un mundo, en el que la ciencia no es confiable, genera dudas y polémicas, y los científicos están a punto de desaparecer, representando un complicado reto en su vida y carrera.

Todo ello se complica demasiado cuando comienza a ver extrañas visiones de un reloj con una cuenta regresiva que, en teoría, marcará el final del mundo o el inicio de algo apocalíptico, convirtiendo todo lo que gira a su alrededor en algo muy incierto, pero a su vez interesante para los televidentes de la serie de Netflix.

Hasta ahí es fácil que nos demos cuenta de que su personaje es muy completo —al igual que toda la serie—, al menos yo sí pude llegar a esa conclusión. Teniendo en cuenta ello, darle vida a ese personaje ha requerido una enorme preparación, así que ella misma ha expresado cómo fue todo ese proceso.

Eiza González como Augustina ‘Auggie’ Salazar en la serie "3 Body Problem" (Foto: Netflix)

LA PREPARACIÓN DE EIZA GONZÁLEZ PARA “3 BODY PROBLEM”

En una entrevista con la revista Remezcla, la actriz Eiza González habló acerca de varios temas relacionados con su participación en “3 Body Problem” y uno de ellos fue la preparación que ha tenido para interpretar a un personaje, el cual podría serle muy interesante, ya que reveló que le gusta mucho la ciencia.

“Me encanta la física cuántica. La encuentro muy fascinante. Es mi tema favorito dentro del mundo de la ciencia. Te abre los ojos al hecho de que somos solo una pequeña mancha en esta enorme masa de energía en movimiento. Realmente puedes entrar en una espiral de pensamientos durante horas y horas”, indicó la actriz.

Así mismo, dio a conocer que fue gracias a su hermano que se interesó en la ciencia ficción como género audiovisual, así que trabajar en la mencionada serie de Netflix pudo haber sido algo que le encantó, ya que tocaban temas que, según sus palabras, le gustan.

“Veía un montón de cosas con él, y la primera película que me impactó fue Blade Runner. Recuerdo haberla visto y quedar tan impresionado por el concepto y las imágenes. La ciencia ficción es mi género favorito”, añadió.

La ciencia es algo que ella confía mucho, así que este proyecto, sin duda, puede convertirse en su favorito. “Personalmente, creo en la ciencia más que en otras cosas. Para mí, es imposible no creer que la ciencia es la respuesta y respuesta a muchas cosas. Se trata de lo que te hace sentir esperanza. Lo más importante es mantener la fe. Eso es lo que nos da propósito como seres humanos”, indicó la mexicana de 34 años.

¿CÓMO VER “3 BODY PROBLEM”?

“El problema de los 3 cuerpos” se estrenó en Netflix el jueves 21 de marzo del 2024, por lo tanto, para ver la nueva serie de ciencia ficción solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “3 BODY PROBLEM”