CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela del mismo nombre del autor chino Liu Cixin, “3 Body Problem” (“El problema de los 3 cuerpos” en español) es una serie de ciencia ficción de Netflix que empieza con la decisión de una joven que ha perdido la fe en la humanidad. Una sola acción repercute en el espacio y el tiempo hasta la actualidad, donde un grupo de científicos brillantes y un detective poco convencional deben enfrentar la mayor amenaza en la historia de la humanidad. A continuación, te cuento lo que pasó en el último capítulo del programa creado por Alexander Woo (“El terror: Infamia”, “True Blood: Sangre verdadera”), David Benioff y D. B. Weiss (“Game of Thrones”) y las preguntas que se resolvieron.

Tsinghua debido a los temas que enseñaba. Tras el asesinato de su progenitor, Ye Wenjie comienza a trabajar para un cuerpo de construcción en las Grandes Montañas Khingan. Gracias a que era una estudiante de posgrado en el Departamento de Astrofísica y su investigación sobre la radiación solar, es trasladada a la base secreta de la Costa Roja para monitorear la existencia de seres extraterrestres. Cuando tiene una idea para transmitir mensajes a las civilizaciones cósmicas, sus superiores la descartan. No obstante, ella transmite una señal.

La respuesta a esa señal es la advertencia de un pacifista que le asegura que si responde al mensaje, ellos acudirán a la Tierra y los conquistarán. Aunque en ese momento, Ye Wenjie duda sobre lo que debe hacer, una cruda charla con la asesina de su padre le demuestran que la humanidad está perdida y la convencen de establecer contacto con los extraterrestres.

Auggie Salazar (Eiza González) empieza a ver una cuenta regresiva en la serie de ciencia ficción "3 Body Problem" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “3 BODY PROBLEM”?

En la actualidad, “3 Body Problem” muestra al detective Da Shi (Benedict Wong) investigando las muertes de varios científicos. El suicidio de Vera Ye lo lleva a seguir a sus amigos ‘Los cinco de Oxford: Auggie Salazar (Eiza González), Saul Durand (Jovan Adepo), Will Downing (Alex Sharp), Jin Cheng (Jess Hong) y Jack Rooney (John Bradley).

Poco antes de enterarse de la muerte de Vera, Auggie empieza a ver una cuenta atrás y presencia cosas extrañas. Para evitar que llegue a cero deja su trabajo en nanotecnología. En tanto, Jin y Jack Rooney se obsesionan con un juego de realidad virtual de otro mundo, el mismo que supuestamente Vera jugaba antes de suicidarse. ¿Existe una relación entre el juego y la muerte de algunos científicos? Jin y Jack creen que no y siguen jugando.

Cuando llegan al tercer nivel, no consiguen resolver “El problema de los 3 cuerpos”, pero comprenden la verdadera misión de juego, así que los invitan a una reunión donde conocen a Tatiana (Marlo Kelly), quien les revela que esa tecnología le pertenece a unos extraterrestres a los que conocen como San-Ti. También le explica que llegarán a la Tierra y que personas como ella están listos para recibirlos.

Jack se niega a creer en esa historia y se marcha, mientras que Jin quiere saber más. Tatiana la invita a una reunión con los líderes y luego se escabulle en el departamento de Rooney para asesinarlo. La muerte de su amigo preocupa a Jin, quien se convierte en la espía de Da Shi y su jefe Thomas Wade (Liam Cunningham). Aunque logran infiltrarse en la cumbre que revela a Ye Wenjie como la fundadora y detener a varios seguidores, no hay nada que puedan hacer para evitar que los San-Ti lleguen en 400 años.

Mientras el nivel de amenaza aumenta, se pone en marcha una misión secreta, el Proyecto Wallfacer, en territorio peligroso para obtener información del enemigo. A medida que descubren nuevas cosas sobre los enemigos, resulta más complicado encontrar una forma de enfrentarlos. No obstante, Wade reúne a las mentes más brillantes del planeta para preparar un plan de defensa.

Jack Rooney (John Bradley) se rehúsa a creer en las palabras de Tatiana, así que ella lo asesina en "3 Body Problem" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “3 BODY PROBLEM”?

¿Qué pasó con el Proyecto Wallfacer y el Proyecto Staircase?

El general Hou Bolin (Clem Cheung), un historiador militar, la profesora Leyla Ariç (Salem Murphy), Saúl Durand son elegidos para el Proyecto Wallfacer. Pero este último rechaza “la misión más difícil en la historia de la humanidad”. Cada uno de los seleccionados debe idear planes para derrotar a los enemigos, pero no pueden compartir sus avances, ya que su mente es el único lugar seguro. Los San-Ti pueden ver y escuchar todo en la Tierra gracias al Sophon, pero no pueden acceder a las mentes de los seres humanos.

Tras recibir un disparo y ver morir a su acompañante, Saul comprende lo que implica su nuevo trabajo y lo que representa para el futuro de la humanidad. “Mantuvimos deliberadamente a Saul en las sombras durante los primeros siete episodios. Es un personaje importante, un personaje importante, pero juega un papel secundario en muchas otras historias, pero [esto] hace que sea aún más improbable que él sea el que se convierta en el centro de atención durante casi todo el Episodio 8″, explicó Woo a Tudum.

Por otro lado, el Proyecto Staircase, que consiste en enviar una sonda hacia la Flota San-Ti para recopilar información sobre ellos, fracasa. El cerebro de Will, quien se ofreció como voluntario tras descubrir que tenía cáncer en etapa cuatro, atraviesa con éxito las primeras detonaciones, pero un ligero giro entre el rumbo trazado envía lo que queda de Will al espacio exterior. Wade le susurra algo a una desconsolada Jin. ¿Qué le dijo? ¿Tiene relación con el cerebro de Will y su paradero?

¿Por qué Wade opta por la criocongelación?

El siguiente plan de Wade en “3 Body Problem” es congelarse y despertar cada cierto tiempo para ver los avances de la humanidad en su lucha contra los San-Ti. Sin embargo, antes de que eso suceda, ellos se ponen en contacto con Wade a través de Sophon. “Tú eres parte de nuestro plan. Todo lo que queremos que veas, lo verás hasta el día de tu muerte”. Además, le muestran una cuenta regresiva y una imagen de su propio cadáver con los ojos arrancados.

Al final de la serie de Netflix, Auggie utiliza su tecnología de nanofibras para filtrar el agua potable en San Luis Potosí, México. Mientras Tatiana sigue viva y se convierte en una ficha importante para los San-Ti, Da Shi lleva a Jin Cheng y Saul Durand a un pantano cercano para darles un mensaje esperanzador: “La gente odia los insectos y lleva mucho tiempo intentando deshacerse de ellos. Mira a tu alrededor, no van a ninguna parte”.

Saul Durand (Jovan Adepo) es uno de los Wallfacer, mientras que Will Downing (Alex Sharp) se sacrifica para una misión en "3 Body Problem" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “3 BODY PROBLEM”?

“El problema de los 3 cuerpos” está disponible en Netflix desde el 21 de marzo del 2024, por lo tanto, para ver la nueva serie de ciencia ficción solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

