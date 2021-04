Eiza González Reyna (nacida el 30 de enero de 1990) es una actriz y cantante mexicana. Consiguió popularidad por su papel debut como Lola Valente en la telenovela musical mexicana Lola, érase una vez y luego protagonizó el papel principal de Clara Molina en Sueña conmigo de Nickelodeon . Obtuvo más éxito interpretando a Santanico Pandemonium en la serie de terror estadounidense “From Dusk till Dawn: The Series”.

También es conocida por sus papeles de Monica “Darling” Castello en la película de acción y crimen “Baby Driver”, Nyssiana en la película de acción “Cyberpunk Alita: Battle Angel”, Madam M en “The Fast and the Furious” spin-off. “Hobbs y Shaw”, Fran en el thriller de comedia “I Care a Lot” y Maia Simmons en la película de Monsterverse “Godzilla vs. Kong”.

Eiza González es sin duda una de las actrices mexicanas más bellas de Hollywood, con su carisma y talento ha conquistado la pantalla grande y ahora se codea con los mayores productores. Sin embargo, no todo ha sido miel en copos porque en una ocasión relató los duros procesos de vaciado que sucedieron.

En una entrevista con Amanda Montell para la revista Who what wear, Eiza dijo que muchas veces le pidieron una prueba de ADN para demostrar que era realmente latina. Esto trajo una crisis de identidad y problemas internos en la actriz, sin embargo fue algo que cumplió por ser requisito.

EIZA GONZALEZ Y LAS PRUEBAS DE ADN

González nació en la Ciudad de México, México, la única hija de la ex modelo mexicana Glenda Reyna y Carlos González. (Foto: Vogue Mexico)

En la entrevista con Who what wear, Eiza González expresó que por cada conversación de la que ahora forma parte debido a su herencia latina, es excluida de varias más por no cumplir con los requisitos étnicos precisos. Para sorpresa, González expresó que le han pedido resultados de pruebas de ADN que demuestren que tiene al menos el 2% de una etnia u otra, o de lo contrario no se le permitirá hacer una audición para un determinado papel.

En lugar de diversificar los elencos para que el público se sienta mejor representado, parece que los altos mandos de Hollywood simplemente se cubren el trasero, tratando de evitar controversias “encubiertas” como la de la comedia romántica de 2015 Aloha (en la que Emma Stone interpretó a alguien de Hawai y Asia ascendencia), o Nina de 2016 (donde la interpretación de Zoe Saldana de la fallecida músico de jazz Nina Simone fue criticada como un ejemplo de blackface).

Tiene un hermano, Yulen, 12 años mayor que ella. Asistió a dos escuelas privadas bilingües, Edron Academy y American School Foundation. (Foto: Dior)

Ahora, actrices como González, que no son lo suficientemente blancas para disfrutar del privilegio de la blancura en Hollywood o (evidentemente) lo suficientemente étnicas para muchos otros papeles, se encuentran en una situación desconcertante. González lo explica así:

“Si [un actor] tiene la oportunidad, pero no representa a quien se supone que debe, entonces lo cancelan o le quitan el trabajo a otra persona. Cancelar la cultura es brutal. Entonces, no voy a mentir, me confundo. Porque el arte es subjetivo. No es políticamente correcto. Pero también quiero que la gente se sienta incluida. ¿Cómo llegamos a ese punto? Es complicado.”

“Soy mexicana, nací en México y estoy absolutamente orgulloso de quien soy, pero cuando me usan en mi contra entro en una crisis de identidad. ¿Quién se supone que soy yo? " Expresó Eiza. Aunque tuvo que lidiar con esto, sigue orgullosa de sus raíces y en sus redes sociales lo ha demostrado con algunas fotografías en su país natal.