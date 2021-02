Eiza González es una reconocida actriz y cantante mexicana que está abriéndose paso en la industria del cine en Hollywood. Salió de su natal México para vivir en Estados Unidos y comenzar una carrera en el mundo del entretenimiento, su esfuerzo y disciplina están dando frutos pues la joven de 31 años está haciéndose un nombre en un mercado muy competitivo.

González está destacando gracias a su participación en exitosas películas de Hollywood como “The Croods”, “Baby Driver”, “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, “From Dusk till Dawn” y la más reciente “Godzilla vs Kong”. Sin duda, poco a poco Eiza está consolida su carrera.

La actriz mexicana también ha trabajado con actores de fama mundial como Ansel Elgort, Vin Diesel, entre muchos otros. Incluso, Eiza González fue entrevistada por Jimmy Kimmel en su programa ganando notoriedad entre el público de Estados Unidos. Por estas y otras razones, hacemos un repaso de todos los momentos en los que Eiza González ha triunfado:

Eiza González es una actriz mexicana de 31 años (Foto: Netflix)

DEL CREPÚSCULO AL AMANECER (2014):

En el 2014, Eiza no perdió la oportunidad de participar en “Del crepúsculo al amanecer”, serie de Netflix adaptada a la televisión, dirigida por Robert Rodríguez y basada en la película que en la década de los noventa fue protagonizada por la también mexicana Salma Hayek. En la ficción, González da vida al personaje Santánico Pandemonium, una sexy vampira.

En el 2014, Eiza no perdió la oportunidad de participar en “Del crepúsculo al amanecer”, serie de Netflix adaptada a la televisión (Foto: Netflix)

BABY DRIVER (2017):

Protagonizada por Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jon Hamm y Eiza González, “Baby Driver” se estrenó en 2017 y cautivó al público gracias a su reparto lleno de estrellas, autos a toda velocidad, explosiones por doquier y un gran soundtrack.

Sin duda, Baby Driver fue una de las primeras películas que catapultaron a Eiza González en su paso por Hollywood. En la cinta de acción, la actriz mexicana dio vida a Monica Castello, gracias a esta producción Eiza realizó una gira para promocionarla.

“Fue increíble desde que leí el guión y dije que era diferente, único, especial. Hay thriller y romance, es un thriller de acción que no había visto nunca y quería ser parte de él”, declaró Eiza a Ventaneando para la premier de Baby Driver en Londres.

Protagonizada por Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jon Hamm y Eiza González, “Baby Driver” se estrenó en 2017 y cautivó al público (Foto: Netflix)

BLOODSHOT (2020):

“Bloodshot” es una película de ciencia ficción estadounidense de 2020 dirigida por Dave Wilson y escrita por Eric Heisserer. La cinta está basada en el superhéroe del mismo nombre de la editorial Valiant Comics y es protagonizada por Vin Diesel, Sam Heughan, Guy Pearce, Eiza González y Toby Kebbell.

En este trabajo, Vin Diesel no dudo en halagar el trabajo de la mexicana cuando fue cuestionado sobre ella en la premier de la producción. “Fue increíble trabajar con ella, siempre recordaré como empezó desde el primer día, siempre era vamos a hacerla”, mencionó el actor.

PRESENTÓ CATEGORÍAS EN LOS PREMIOS OSCAR

Los Premios Oscar son una de las premiaciones más importantes del mundo del cine, muchas personalidades han participado en ella, ya sea como nominados o presentadores. En el 2018 Eiza González apareció en el escenario al lado de Ansel Elgort, ambos actores trabajaron en la película “Baby Driver”, y presentaron las categorías Mejor Edición de Sonido y Mezcla de Sonido.

La actriz mexicana volvió a ser parte de la última entrega de los Premios Oscar, aunque no asistió a la ceremonia, fue invitada al after party de la revista Vanity Fair, donde se robó las miradas de todos por su look.

SU ENTREVISTA CON JIMMY KIMMEL

En el 2020, Eiza González fue entrevistada por Jimmy Kimmel en su programa. En Estados Unidos se realizan varios late night shows en donde distintos famosos son invitados y aprovechan para hablar sobre sus nuevos proyectos. En marzo de ese año, la actriz mexicana asistió al exitoso programa donde habló sobre la relación que tiene con su mamá, su gusto por el fútbol americano, así como su participación en la película Bloodshot.