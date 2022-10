Las producciones originales de Polonia siguen llamando la atención de los usuarios de Netflix. Ahora es el turno de “El abismo del infierno”, la nueva película de terror de la plataforma de la gran N roja, que ha sido estrenada el 26 de octubre y desde ya promete colarse entre las favoritas del sitio. La cinta polaca se suma a la lista de ingresos del mes de octubre 2022.

Titulada originalmente como “Ostatnia Wieczerza”, y traducida al inglés como “Hellhole”, la película es protagonizada por Piotr Żurawski en el papel de un implacable agente de policía que cambiará las típicas mafias y criminales por ocultas organizaciones que pondrán a prueba sus capacidades y estabilidad. Junto a él, lo acompañan Olaf Lubaszenko y Sebastian Stankiewicz.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL ABISMO DEL INFIERNO”?

Después de una serie de eventos, Marek inicia una nueva vida en el monasterio. Allí se une a sus nuevos hermanos en un exorcismo de una niña y suceden cosas asombrosas. Después de eso, el hombre es testigo de cómo se rompe un espejo en su baño y luego se le cae uno de los dientes. Cuando escapa de su habitación, irrumpe en la oficina del Superior, encontrando fotos de mujeres, botellas de alcohol y una habitación secreta con un televisor y cintas de todos los exorcismos anteriores realizados.

"El abismo del infierno" se une a las películas de terror en la plataforma de streaming (Foto: Netflix)

Marek investiga la cámara de exorcismo y descubre que todo fue una mentira: la cama se mueve al pisar el suelo junto a ella, los vientos son en realidad un ventilador oculto, y la cruz tiene un interruptor para encenderla. Incluso encuentra una aguja que probablemente se usa para drogar a los pacientes. Por si no fuera poco, también se da cuenta que un grupo de sacerdotes está cavando una nueva tumba. Cuando va a la celda de la mujer que tuvo el exorcismo no la encuentra y solo ve sangre fresca en la cama. En eso llega un monje llamado Piotr y le pide que lo espere dentro del confesionario.

La revelación de Piotr y la verdadera identidad de Marek

Dentro del confesionario, Piotr advierte a Marek que le tienen vigilado porque está buscando algo; además, le menciona que no puede salir, que trató una vez y lo atraparon y castigaron severamente. Asimismo, señala que el Prior (Superior) tiene varios métodos para inventar posesiones y sacarle plata al Vaticano: cuantos más exorcismos, mejores son los ingresos. No solo eso, sino que el Superior droga a las mujeres para justificar que se volvieron locas y murieron, para luego ser enterradas en el cementerio.

Al ver que Piotr se sinceró con él, Marek también hace lo mismo y explica que es un oficial de la milicia que está a cargo del caso de ocho mujeres desaparecidas. Las autoridades no podían interferir directamente con el monasterio y lo enviaron de incógnito a investigar. Tras ello, el monje le pide que encuentre una manera de sacarlos vivos del lugar.

El secreto del monasterio

Mientras Marek investiga lo que realmente pasa en el monasterio, pero es descubierto. Cuando está en el cementerio, llega Dawid, le pone un trapo en la cabeza y lo deja inconsciente. Luego vemos el protagonista atado en su cama. Aunque parezca que las cosas han acabado para él, logra escaparse del lugar y llega hasta la cocina. Allí encuentra ollas grandes con un olor fétido. Pronto se entera que, en realidad, las mujeres que son asesinadas también son decapitadas. ¿Hasta estado comiendo restos humanos? Piotr llega a la escena y lleva a Marek a la biblioteca.

¿Qué esconde el Superior del Monasterio? en “El abismo del infierno” (Foto: Netflix)

En la biblioteca se revela una peligrosa leyenda de un libro antiguo que habla de la llegada del Elegido. Según la historia, el Elegido nacerá en un eclipse y debe ser asesinado después del nacimiento. Sin embargo, si no lo matan, se comerá a siete pecadores, beberá la sangre de un inocente y se transformará en un demonio, acabando con el mundo tal como lo conocen.

Marek se sorprende al ver el mismo símbolo en el libro que tiene en su cuerpo. En tanto, Piotr señala que todos en el monasterio piensan que él es el mencionado en el libro. El hombre no cree en la historia y solo quiere escapar. Cuando ambos se dirigen por un pasadizo secreto, Piotr traiciona a Marek y lo ata junto a un pozo debajo del edificio. Los clérigos se reúnen a su alrededor y el prior revela que fue él quien envió el aviso anónimo sobre las niñas desaparecidas a la milicia y es eso lo que le llevó al protagonista al lugar.

¿Qué pasa al final con Marek?

La mujer del exorcismo es asesinada frente a todos, y luego estos beben su sangre, incluido el oficial de la milicia. Como no le pasa nada, y no se transforma en el demonio que esperaban, Piotr apuñala a Marek y hace que lo arrojen al pozo para que las autoridades no lo busquen. También mata al Superior y toma su lugar. Al día siguiente, todos los cuerpos decapitados se queman en el cementerio mientras Piotr se dirige a sus hermanos.

De repente, Marek se despierta dentro del pozo y se transforma en un demonio. Piotr se congela y se desintegra. Los monjes intentan escapar, pero el monstruo también los congela, los hace levitar y los pone boca abajo como un crucifijo invertido.