Después del final de la primera temporada de “El agente nocturno” (“The Night Agent” en su idioma original), donde el protagonista descubre al traidor y frena sus planes, los fanáticos de la serie de Netflix basada en la novela del mismo nombre de Matthew Quirk esperan con ansias una segunda entrega que continúe la historia de Peter Sutherland (Gabriel Basso).

Luego de recibir la llamada de auxilio de Rose Larkin (Luciane Buchanan), Peter se convierte en su protector y junto a ella empieza a investigar la conspiración peligrosa que existe en la Casa Blanca y a los posibles responsables.

El primero en ser señalado como el traidor es Hawkins, pero es asesinado al poco tiempo, así que las pistas apuntan a Farr, sin embargo, ella se encarga de recuperar la confianza de Peter y Rose revelando que los Campbell investigaban el atentado en el metro. Más tarde, el agente y la experta en ciberseguridad descubren que el objetivo no era el tren sino una cafetería a dos cuadras donde estaba un protegido de la agente del Servicio Secreto Chelsea Arrington.

Peter Sutherland persiguiendo al hombre que dejó la bomba en el tren en "El agente nocturno" (Foto: Netflix)

LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 2 DE “EL AGENTE NOCTURNO”

Hasta el momento, Netflix todavía no ha confirmado una segunda temporada de “El agente nocturno”, pero el último capítulo deja el camino preparado para una nueva tanda de episodios enfocada en la nueva misión de Peter Sutherland (Gabriel Basso) y un posible reencuentro con Rose.

Incluso el escritor Matthew Quirk insinuó en una entrevista en 2019 que su libro puede no ser la única aventura que tiene reservada para Peter. “Mientras salía a caminar, un arco completo para él y Rose me vino a la cabeza, así que ya veremos. Me encantaría pasar más tiempo con esos dos”, compartió con Criminal Element.

Por lo pronto solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, plataforma streaming que suele tomarse al menos un mes para evaluar la reacción de la audiencia y en base a dichas cifras renovar o cancelar una serie.

¿QUÉ SUCEDERÁ LA TEMPORADA 2 DE “EL AGENTE NOCTURNO”?

Al final de la primera temporada de “El agente nocturno”, Peter y Rosee descubren que los responsables de todo son Diane Farr, el vicepresidente Redfield y Wick Gordon, el director ejecutivo de Turn Lake Industries. Ellos orquestaron el ataque al tren y ahora tratan de ocultarlo.

Para deshacerse de Zadar y de la presidente Travers, los tres cómplices planean otro atentado. Peter se entera y hace todo lo posible por evitar una tragedia. Aunque al principio nadie la cree, cuando se produce la explosion se convierte en un héroe.

Finalmente, capturan a Farr y Redfield, Wick escapa, Arrington es ascendida al equipo de seguridad presidencial y Peter se une a la Acción nocturna. Antes de ir a su primera misión, se despide de Rose con la promesa de reencontrarse. ¿Volverán a reunirse? ¿Wick prepara otro ataque? ¿Worley también regresará?

¿Cuál será la siguiente misión de Peter Sutherland, protagonistas de "El agente nocturno"? (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES “EL AGENTE NOCTURNO 2″

Hasta el momento no se ha confirmado al elenco de la temporada 2 de “El agente nocturno”, pero estos son los actores y personajes que podrían volver en los nuevos episodios:

Gabriel Basso como Peter Sutherland

Luciane Buchanan como Rose Larkin

Hong Chau como Diane Farr

D. B. Woodside como Erik Monks

Fola Evans-Akingbola como Chelsea Arrington

Eve Harlow como Ellen

Kari Matchett como la presidenta Travers

Ben Cotton como Wick

Christopher Shyer como el vicepresidente Redfield

Sarah Desjardins como Maddie Redfield