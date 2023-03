“El agente nocturno” (“The Night Agent” en su idioma original), serie de Netflix basada en la novela homónima de Matthew Quirk, se estrenó recién el jueves 23 de marzo de 2023, pero los fanáticos de las producciones de acción y los usuarios de la popular plataforma de streaming ya preguntan por una segunda entrega.

La primera temporada de la ficción creada por Shawn Ryan cuenta con un elenco conformado por Gabriel Basso, Luciane Buchana, Hong Chau, Fola Evans-Akingbola, DB Woodside, Eve Harlow, Phoenix Raei, Sarah Desjardins, Robert Patrick y Enrique Murciano.

En los primeros diez episodios de “El agente nocturno”, un agente del FBI contesta una línea telefónica de emergencia en la Casa Blanca y desde ese momento su vida se sumerge en un mundo de conspiraciones, peligros mortales y espionaje. Entonces, ¿habrá temporada 2?

“EL AGENTE NOCTURNO”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Aunque Netflix todavía no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro del thriller de acción, el último capítulo deja el camino preparado para una nueva tanda de episodios enfocada en las nuevas aventuras de Peter Sutherland (Gabriel Basso) y un posible reencuentro con Rose.

De hecho, el escritor Matthew Quirk insinuó en una entrevista en 2019 que su libro puede no ser la única aventura que tiene reservada para Peter. “Mientras salía a caminar, un arco completo para él y Rose me vino a la cabeza, así que ya veremos”, le dijo a Criminal Element . “Me encantaría pasar más tiempo con esos dos”.

Por lo tanto, es cuestión de tiempo antes que Netflix confirme una segunda temporada. Normalmente se toma al menos un mes para evaluar la reacción de la audiencia y en base a dichas cifras renueva o cancela una producción.

Al final de la primera temporada de “El agente nocturno”, el grupo intenta detener un plan macabro y salvar vidas antes de que sea demasiado tarde. Posteriormente, Peter se enfrenta al pasado y empieza una nueva etapa. ¿Qué pasará en una nueva entrega?

¿Qué pasará con Peter Sutherland (Gabriel Basso) en una segunda temporada de "El agente nocturno"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL AGENTE NOCTURNO”?

“El agente nocturno” está disponible en Netflix desde el 23 de marzo de 2023, por lo tanto, para ver la nueva serie solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.