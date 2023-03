La serie “El asesino mediático” (“Copycat Killer”) es uno de los grandes estrenos de Netflix este 2023. Vale precisar que esta es la adaptación del bestseller homónimo de la escritora japonesa Miyuki Miyabe, famosa por sus novelas de misterio.

El thriller policiaco tiene como lengua principal el mandarín y está dirigido por Henri Chang y Chang Jung-Chi. Además, cuenta con los actores Wu Kang-ren y Ruby Lin como protagonistas.

Entonces, ¿de qué trata “El asesino mediático”? En las siguientes líneas, te contamos su sinopsis y cómo ver la serie de Netflix producida en Taiwán.

¿DE QUÉ TRATA “EL ASESINO MEDIÁTICO”?

La trama del programa se centra en una serie de asesinatos que desatan el caos en una ciudad. De esta forma, se pone en marcha un arriesgado juego de persecución contra un peligroso manipulador, quien aprovecha el interés mediático de sus crímenes para convertirlos en un macabro espectáculo.

Así se lee en la sinopsis de “Copycat Killer”: “La serie se ambienta en los años 90 y cuenta la historia de Kuo Hsiao-chi, un veterano fiscal de homicidios que lidera su primer caso de asesino en serie. Ante los repetidos agravantes del homicida, Hsiao-chi está decidido a encontrar la prueba clave para resolver el caso, aunque eso suponga jugarse la vida”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “EL ASESINO MEDIÁTICO”

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “EL ASESINO MEDIÁTICO”?

La primera temporada de “Copycat Killer” se estrenará a nivel mundial el viernes 31 de marzo del 2023. Como acostumbra Netflix, el proyecto se lanzará a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST).

De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que puedes ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países:

México: 1:00 am.

1:00 am. Guatemala: 1:00 am.

1:00 am. Honduras: 1:00 am.

1:00 am. El Salvador: 1:00 am.

1:00 am. Nicaragua: 1:00 am.

1:00 am. Costa Rica: 1:00 am.

1:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Panamá: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. República Dominicana: 3:00 am.

3:00 am. Puerto Rico: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 4:00 am.

4:00 am. Chile: 4:00 am.

4:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 8:00 am.

El póster de la serie “El asesino mediático” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL ASESINO MEDIÁTICO”?

La serie estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde su fecha de estreno. A partir de ese día, podrás disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Ingresa desde este enlace.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL ASESINO MEDIÁTICO”?