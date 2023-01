Las series coreanas de Netflix son las producciones favoritas de gran parte de los usuarios de la plataforma y así lo demuestra el reciente anuncio del popular servicio de streaming: se estrenarán un total de 34 títulos de Corea del Sur este 2023.

Sin dudas, el legado que dejó “El juego del calamar” fue muy importante para los creadores de este país, cuyos lanzamientos han alcanzado increíbles cifras de audiencia.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, descubre el sorprendente récord que lograron estos proyectos en el año 2022.

¿CUÁL ES EL RÉCORD QUE ALCANZARON LAS SERIES COREANAS DE NETFLIX EN EL 2022?

El pasado 29 de diciembre, Netflix publicó un informe en el que se reveló un interesante dato sobre las series y películas de la plataforma: el 60% de los usuarios del servicio de streaming vieron, al menos, una producción coreana en el 2022.

Es decir, a nivel global, 6 de cada 10 espectadores decidieron darle una oportunidad a las ficciones del país asiático, lo que representó una gran oportunidad de crecimiento para la industria audiovisual en ese país.

"Tres hermanas" es una famosa producción surcoreana de la plataforma de streaming (Foto: Netflix)

¿CUÁLES FUERON LAS SERIES COREANAS DE NETFLIX MÁS VISTAS EN EL 2022?

En ese sentido, fueron 3 las series coreanas que ocuparon un lugar en el podio de los 10 programas de habla no inglesa de Netflix más vistos de todos los tiempos.

1. “Estamos muertos”

“All of Us Are Dead” (”Jigeum Uri Hakgyoneun” en su idioma original) obtuvo el primer puesto. Este thriller de terror se estrenó el 28 de enero de 2022 y se basa en el popular webcómic homónimo.

Sinopsis: Luego de que un virus zombi se propaga por su escuela, un grupo de jóvenes atrapados debe encontrar una salida o acabar infectado. Puedes ver los 12 capítulos de la primera temporada, a través de este enlace.

2. “Woo, una abogada extraordinaria”

“Extraordinary Attorney Woo” (también conocida como “Weird Lawyer Woo Young Woo”) ocupó el segundo lugar de la lista. La serie se estrenó el 13 de julio del 2022 y está protagonizada por Park Eun‑bin (”El afecto del rey”), Kang Tae‑oh (”El amor es la meta”) y Kang Ki‑young (”Moment of Eighteen”).

Sinopsis: La genial abogada Woo Young‑woo, una mujer en el espectro autista, enfrenta desafíos dentro y fuera del juzgado tras empezar a ejercer en un despacho de abogados. Observa los 16 episodios de su primera temporada desde este link.

3. “Propuesta laboral”

“Business Proposal” obtuvo el octavo puesto. Esta comedia romántica se basa en la novela web homónima. Lideran el reparto Ahn Hyo‑seop (”Abyss”) y Kim Se‑jeong (”A la caza de espíritus malignos”).

Sinopsis: Una mujer se hace pasar por su amiga en una cita a ciegas para alejar al pretendiente. Pero el plan se complica cuando él resulta ser su jefe y le hace una propuesta. Puedes ver los 12 capítulos de su primera temporada, a través de este enlace.

LAS SERIES COREANAS QUE OCUPAN EL TOP 10 DE NETFLIX EN EL 2023

En las siguientes líneas, te revelamos cuáles fueron las series coreanas más vistas durante la primera semana del 2023 (del lunes 2 al domingo 8 de enero).

“La gloria” (”The Glory”) “Alquimia de almas - Parte 2″ (”Alchemy of Souls - Part 2″) “Reborn Rich” (”The Youngest Son of a Conglomerate”) “Cielo para dos - Temporada 2” (”Single’s Inferno - Season 2″) “Alquimia de almas - Parte 1″ (”Alchemy of Souls - Part 1″) “Red Balloon” “Diary of a Prosecutor” “I am Solo - Part 9″ “El interés del amor” (“The Interest of Love”) “Mr. Sunshine”