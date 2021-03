Selena Quintanilla se encontraba en la cima del éxito cuando Yolanda Saldívar acabó con la vida de la Reina del Tex-Mex y fue un duro golpe para su familia, su esposo y todo sus fanáticos que hasta el día de hoy recuerdan con mucho amor a esta gran cantante.

La mañana del 2 de abril de 1995 se llevó a cabo una exhibición pública del ataúd donde reposaban los restos de la cantante, en el Auditorio Bayfront en la ciudad de Corpus Christi, estado de Texas, Estados Unidos.

Minutos antes que se abrieran las puertas del lugar, muchos seguidores comenzaron a rumorear que el ataúd estaba vacío e incluso se comenzó a decir que Selena no estaba muerta. Ante estas terribles afirmaciones que se estaban dando, Abraham Quintanilla tomó una drástica decisión para callar la boca de todos y años después, el padre de la cantante se arrepintió de haber abierto el ataúd de su hija.

¿POR QUÉ ABRAHAM QUINTANILLA SE ARREPIENTE DE ESA DECISIÓN?

En una entrevista que Abraham Quintanilla tuvo en 1995 con la presentadora Cristina Saralegui, aseguró que el haber abierto el ataúd de su hija Selena Quintanilla es una decisión de la cual se arrepiente y quizás eso pasa hasta el día de hoy.

“Yo decidí abrir el ataúd porque ese mismo día que estaba el cuerpo de Selena ahí, la gente estaba en fila pasando, varias señoras empezaron a reclamar que no era verdad, que no estaba muerta, que no había un cuerpo, entonces, yo decidí que abrieran (el ataúd) para probar y fue un error de lo más grande que hice”.

El papá de Selena manifestó en aquella charla que muchas personas lucraron con la imagen de la cantante en el ataúd e incluso hasta playeras con esta imagen se llegaron a vender, lo que causó la indignación de la Familia Quintanilla.

“Tomaron fotos, después las vimos en playeras, en revistas por donde quiera, si tuviera que hacerlo otra vez, jamás lo haría”.

Otra situación que lastimó mucho a la Familia Quintanilla tras la muerte de la cantante, fueron los rumores que surgieron con respecto a su asesinato. Se llegó a decir que la muerte de la “Reina del Tex-Mex” fue a consecuencia de un supuesto triángulo amoroso.