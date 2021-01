Yolanda Saldívar era la máxima fanática de Selena Quintanilla, llegando a ser por varios años la presidenta de su club de fans. Tanta era la admiración que le tenía a la ‘Reina del Tex-Mex’, que renunció hasta su propia vida para dedicarse por completo a la cantante; sin embargo, todos los buenos sentimientos que un día dijo sentir cambiaron drásticamente hasta convertirse en su asesina.

Aunque antes de su muerte, la intérprete de “Como la flor” sindicó a Saldívar como la persona que le había disparado, hasta el día de hoy esta mujer, que actualmente tiene 60 años, asegura que todo fue un accidente. A continuación, te contamos lo que pasó con ella tras ese trágico suceso ocurrido en marzo de 1995.

Yolanda Saldívar, la mujer que asesino de un disparo a Selena Quintanilla. (Fotos: Captura de El Universal)

EL DÍA DEL CRIMEN

El 31 de marzo de 1995, Selena había ido al motel donde se alojaba Yolanda para pedirle unos documentos financieros que no le había entregado la noche anterior. Y es que para ese momento, la relación entre ellas se había resquebrajado luego de que la familia Quintanilla confrontó a Saldívar por haber malversado más de US$60.000 en cheques falsificados.

La mujer, que en aquel entonces tenía 35 años, en su afán de retrasar la entrega le dijo que había sido violada, por lo que la artista la llevó a un centro médico, donde le indicaron que no encontraron rastros de violencia. Al regresar al hotel comenzaron a discutir, fue en ese instante que Saldívar sacó un arma de su bolso y le disparó.

Tras ello, intentó salir con su camioneta, pero fue interceptada por varios policías que recorrían el lugar. Después de nueve horas de negociación con los miembros del orden, fue detenida luego de que amenazara con querer quitarse la vida y le dijera a la Policía que el arma se le disparó por accidente.

Yolanda Saldívar siempre ha asegurado que jamás quiso asesinar a Selena Quintanilla, sino que se trató de un accidente. (Foto: Captura El Universal)

LLEVADA A JUICIO Y ENCARCELADA

Yolanda Saldívar fue llevada a juicio en octubre de 1995 y en todo momento dijo ser inocente. Después de dos horas de deliberación, el jurado decidió que la exenfermera fuera condenada a cadena perpetua por asesinato en primer grado.

Ella ha buscado varias veces apelar su sentencia: en 2014 pidió su liberación para 2015, ya que aseguraba que su salud estaba deteriorada; sin embargo, no lo pudo comprobar.

Siempre que Saldívar se refiere a Selena dice que es su "hija" y jamás le hizo daño. (Foto: captura El Universal)

PODRÍA SALIR EN LIBERTAD

Aunque actualmente cumple condena en la Unidad de Mountain View, una prisión de mujeres de máxima seguridad en Gatesville, TX, Saldívar podría ser elegible para libertad condicional por buena conducta en 2025, justo cuando cumple 30 años de prisión, por lo que fue notificada por el tribunal y solo tendría que solicitar dicho beneficio a la corte.

“Cuando se trata de mi familia y yo, no nos importa si la liberan hoy. Pueden dejarla ir. Nada traerá de vuelta a mi hija”, dijo Abraham Quintanilla a Primer Impacto.

LA VEZ QUE SALDÍVAR CONTÓ CÓMO ACABÓ CON LA VIDA DE SELENA

En diálogo con María Celeste, de ‘Primer Impacto’, de Univisión, Yolanda Saldívar contó cómo ocurrieron los hechos y en qué circunstancias murió la intérprete de “Amor prohibido”, a quien llama en todo momento “hija”.

“En primer lugar, yo no saqué el arma. Tuvimos una discusión y le dije ‘vete’. Ella estaba llorando profundamente diciéndome que me quería mucho y que yo no podía hacerle eso de dejarla así. Entonces le dije: ‘yo nunca voy a revelar el secreto’”, narró Saldívar.

Según dijo, ella jamás quiso asesinar a la artista, sino que se trató de un accidente cuando intentó suicidarse. “La pistola estaba arriba de la cama, agarré la pistola y le dije: ‘yo no te dejo por ninguna otra persona’. La pistola me la puse en mi sien y le dije: ‘quiero que te vayas hija mía, vete’. No se quería ir. En ese momento, la puerta estaba abierta, ella iba para la puerta y me dijo: ‘mamá, vamos a cerrar la puerta, vamos a hablar’. Donde ella iba para la puerta le dije: ‘no cierres la puerta y se me fue el tiro’”.

Aunque la revelación no fue creída por las autoridades, Yolanda aseguró que nunca le habría hecho daño a su hija Selena.

¿QUÉ SECRETO GUARDABA SALDÍVAR DE SELENA?

Respecto al secreto de Selena que Saldívar menciona en varios momentos de la entrevista y no quiso revelar, se supo más adelante que según Yolanda, la ‘Reina del Tex-Mex’ habría sufrido un aborto y no quería que se supiera el hecho.

Esto fue desestimado y aseguran que la mujer estaba buscando distraer a la justicia por el crimen que había cometido.

