La primera temporada de “Selena: La Serie”, producción de Netflix que cuenta la historia de Selena Quintanilla, nos contó los inicios de la cantante y cómo se convirtió en la ‘Reina del tex-mex’ junto a los Dinos. En este camino, la agrupación tejana cuenta con un grupo telonero que los acompañaba en sus giras: Los Bad Boys.

En la serie de Netflix, Los Bad Boys está representado y basado en Pete Astudillo y Joe Ojeda, dos músicos cuya banda real se llamaba The Bad Boyz y que cumplió el rol de telonero en las giras que tenían Selena y los Dinos; y que luego pasarían a ser miembros de la agrupación de la ‘Reina del tex-mex’. Astudillo se unió al grupo como corista, mientras que Ojeda tocaba el teclado.

Tanto Pete Astudillo como Joe Ojeda siguen siendo músicos exitosos, actuando en muchos grupos de diferentes géneros y continúan manteniendo vivo el legado de Selena Quintanilla. Si bien en “Selena: La Serie” cuentan la historia de ambos y cómo llegan a ser parte de la vida de la estrella, es válido saber quiénes eran estos dos personajes en la vida.

Los bad boys en la serie de Selena Quintanilla para Netflix (Foto: Netflix)

QUIÉNES FUERON LOS BAD BOYS EN LA VIDA REAL

De acuerdo con Houston Chronicle, Pete Astudillo y Joe Ojeda comenzaron a hacer música juntos como The Bad Boyz en Laredo, Texas. Tuvieron su debut en un club local de la ciudad llamado Roxy, ellos se encargaban de amenizar las ‘noches tejanas’ semanales.

En la segunda mitad de los ochenta, Selena y los Dinos ofrecieron un concierto Laredo y The Bad Boyz fueron invitados para abrir la presentación. Desde entonces las carreras de Astudillo y Ojeda cambiaron para siempre.

“Los conocimos esa noche en Roxy’s, y después del concierto, hablamos con su padre y con A.B. (hermano de Selena). El Sr. Quintanilla se me acercó, sacó una tarjeta de presentación y me preguntó si quería trabajar. Le dije ‘por supuesto’. Me dijo que lo llamara el lunes y hablaríamos. Y ese fue el comienzo de nuestra relación”, recordó Astudillo en una entrevista.

Después de ese show, The Bad Boyz se convirtió en telonero de Selena y los Dinos. Viajaban con ellos y todos convivían como una gran familia. Fue solo cuestión de tiempo para que oficialmente ingresaran a ser parte de la banda. Esto ocurrió en 1988.

Pete Astudillo y Joe Ojeda junto a Selena Quintanilla (Foto: Instagram/Joe Ojeda)

Como parte de los Dinos, Pete Astudillo se involucró no solo como segunda voz en sencillos como Ámame, Quiéreme” y “Siempre estoy pensando en ti”, también fue coautor de varios éxitos de Selena Quintanilla como “Bidi bidi bom bom”, “Amor Prohibido”, “La Carcacha”, “Qué creías” y “Como la flor”, entre otros.

En tanto, Joe Ojeda, se sumó a Ricky Vela como un segundo tecladista.

LOS BAD BOYS LUEGO DE LA MUERTE DE SELENA

Tras la trágica muerte de Selena Quintanilla, la banda se desintegró, pero tanto Joe Ojeda como Pete Astudillo permanecieron en el mundo de la música; aunque este último había dejado Selena y los Dinos en 1993, cuando EMI Latino le ofreció lanzarlo como solista.

Astudillo lanzó sus álbumes “Entrégate a mí” y “Como nadie” que fueron un gran éxito en el mercado latino. Pero, durante todo ese tiempo siguió componiendo algunos temas para Selena, a quien quiso como a una hermana. A finales de 1995 junto con A.B. Quintanilla lanzó el tema “Como te extraño”, dedicado tanto a Selena como a su fallecida madre, Paz Astudillo.

Joe Ojeda, por su parte, se sumó a The Chris Pérez Band, un grupo fundado por el viudo de Selena Quitnanilla y también ha colaborado con la banda de Pete Astudillo, Tekno-Mex.