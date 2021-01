La primera temporada de “Lupin”, serie francesa de Netflix, está inspirada en un clásico de la literatura y la cultura francesa, el ladrón de guante blanco llamado Arséne Lupin, pero no se trata de una adaptación del libro. En la nueva historia, Assane Diop, un hombre que ha crecido admirando las aventuras del famoso personaje, utiliza sus tácticas para sus propios propósitos.

Aunque organiza algunos asaltos y otras tretas su objetivo principal es demostrar la inocencia de su padre, Babakar, quien años atrás fue inculpado por el robo de un valioso collar. Sn embargo, para eso deberá desenmascarar al poderoso Hubert Pellegrini.

Creada por George Kay y François Uzan, “Lupin” tiene como protagonistas a Omar Sy, Vincent Londez, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Nicole García, Hervé Pierre, Soufiane Guerrab, Antoine Gouy, y Etan Simon, entre otros. Pero ¿quién es quién es la serie de Netflix? Y ¿dónde viste antes a los miembros del reparto?

OMAR SY COMO ASSANE DIOP

Omar Sy interpreta a Assane, un conserje del famoso museo del Louvre en París que intenta ser un padre amoroso para su hijo Raoul, pero que al mismo tiempo busca pistas sobre la acusación contra su padre y su posterior muerte.

Sy es un actor y comediante francés, mejor conocido por sus papeles en “The Intouchables”, “X-Men: Days of Future Past”, “Jurassic World”, “Demain tout commence” y “Transformers: The Last Knight”. En 2012, recibió el Premio César por su papel en The Intouchables.

Omar Sy interpreta a Assane Diop en "Lupin" (Foto: Netflix)

CLOTILDE HESME COMO JULIETTE PELLEGRINI

Juliette es hija de Anne y Hubert Pellegrini, quienes son dueños del collar de María Antonieta, que supuestamente fue robado por Babakar Diop. Juliette conoció a Assane muchos años atrás, ya que su padre era el conductor de la familia.

Clotilde Hesme es una actriz francesa mejor conocido por su papel de Lilie en “Regular Lovers” y de Alicia en “Love Songs”, película de Christophe Honoré. También es conocida por interpretar a Adèle de la serie “Les Revenants”.

Clotilde Hesme interpreta a Juliette Pellegrini en "Lupin" (Foto: Netflix)

NICOLE GARCÍA COMO ANNE PELLEGRINI

Anne es la madre de Juliette y la esposa de Hubert, y se encuentra atrapada en medio de un peligroso juego de engaños. Aunque Assane la cree responsable al principio, ella le explica todo lo que sabe.

Nicole García, una actriz y directora de cine francesa de 74 años que es conocida por su trabajo en las películas “Charlie Says” y “Going Away”, que se proyectó en la sección de presentación especial del Festival Internacional de Cine de Toronto de 2013.

Nicole García interpreta a Anne Pellegrini en "Lupin" (Foto: Netflix)

FARGASS ASSANDÉ COMO BABAKAR DIOP

Babakar es el padre de Assane y aparece en “Lupin” gracias a varios flashbacks que permiten ver lo que sucedió con él y su familia. Supuestamente se suicidó como resultado de ser incriminado por un robo.

En tanto, Fargass Assandé es un actor de 58 años que ha protagonizado anteriormente la película “Eye of the Storm” y la serie “Mongeville”.

Fargass Assandé interpreta a Babakar Diop en "Lupin" (Foto: Netflix)

VINCENT LONDEZ COMO CAPITÁN ROMAIN LAUGIER

Romain Laugier está a cargo de la investigación policial sobre el paradero del collar de María Antonieta. A pesar de sus esfuerzos le cuesta rastrear a Assane, quien se ha convertido en un maestro del disfraz y la ilusión.

Por su parte, Vincent Londez es un actor y escritor conocido por sus papeles en las series “Into the Night” (2020) y “Public Enemy” (2016-2019).