El lanzamiento de ‘The Tortured Poets Department’, el disco doble de Taylor Swift, ha causado un auténtico furor entre sus millones de fanáticos, quienes han desmenuzado cada una de sus canciones. Precisamente, en las últimas horas un bar que la artista estadounidense menciona en uno de los temas se volvió viral a tal punto que el personal no se ha dado abasto para atender a los comensales. Entérate más detalles en la siguiente nota.

El pasado viernes, Taylor Swift lanzó su disco doble ‘The Tortured Poets Department’, en medio de una gran expectativa. En varias de sus canciones, la estadounidense incluyó sentidas referencias a Joe Alwyn, el actor británico con quien mantuvo una relación de seis años.

Londres fue el escenario donde prácticamente transcurrió esa historia de amor, que cautivó a millones de swifties. Sin embargo, tras escuchar los temas, ellos mismos desataron su furia contra el británico a través de las redes sociales.

The Black Dog, el bar de Londres que menciona Taylor Swift

Un lugar de Londres que fue mencionado en el nuevo disco de Taylor Swift es The Black Dog, ubicado en 112 Vauxhall Walk, London SE11 5ER, Reino Unido.

El fin de semana, cientos de swifties que se encuentran en Europa acudieron al establecimiento para conocerlo y no solo disfrutaron de diferentes bebidas, sino de platillos españoles y una experiencia única.

Encargados del bar refirieron a medios ingleses que una hamburguesa lleva el nombre de Taylor Swift y se han colocado muchas referencias a la artista.

La canción de Taylor Swift, que lleva el mismo nombre del bar y que ocupa el track número 17 hace referencia a una presunta infidelidad de su expareja, Joe Alwyn. No obstante, otros usuarios no descartan que se trate de Matty Healy, con quien vivió un fugaz romance.

“Y tu ubicación/ Olvidaste apagarla/ Y así te veo entrar/ En algún bar llamado The Black Dog/ Y perforar nuevos agujeros en mi corazón”, reza una de las estrofas.

“Simplemente, no entiendo / Cómo no me extrañas / En The Black Dog / Cuando alguien pone The Starting Line”, se escucha en otra parte de la canción.