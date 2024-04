Taylor Swift estrenó este viernes 19 de abril ‘The Tortured Poets Department’ (TTPD), su nuevo proyecto musical que ha traído más de una sorpresa. En un principio se pensó que 17 canciones formaban parte del álbum, pero a las pocas horas se supo que se trataba de un disco doble. Sus millones de fans, como no podía ser de otra manera, reaccionaron efusivamente en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la novia de Travis Kelce compartió The Anthology, su segunda entrega, dos horas después del TTPD.

“Es una sorpresa a las 2 de la mañana: The Tortured Poets Department es un doble álbum secreto. Había escrito tanta poesía torturada en los últimos 2 años y quería compartirla toda con ustedes, así que aquí tienes la segunda entrega de TTPD: The Anthology. 15 canciones extra. Y ahora la historia ya no es mía... es toda de ustedes”, publicó la artista en su cuenta de Instagram.

Fans enloquecidos con ‘The Tortured Poets Department’

Después de anunciar que su nuevo proyecto musical, “The Tortured Poets Department: The Anthology”, es un álbum doble, los swifties enloquecieron en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos.

En una casa de Nashville, Tennessee, un grupo de swifties esperó la medianoche para escuchar las canciones de TTPD. No obstante, durante los festejos, los jóvenes descubrieron la sorpresa que tenía guardada su cantante preferida.

Más historias similares:

Te recomiendo ver este video:

Taylor Swift elogia a Mimy Succar en alfombra roja de los Grammy y su reacción se vuelve viral