No cabe dudas que Taylor Swif es una de las artistas del momento y eso queda evidenciado en cada uno de los shows que forman parte de The Eras Tour. La popularidad de la estadounidense va más allá y si te sorprendiste cuando fue objeto de estudio en universidades, espera leer la última información sobre ella. Un hospital de Estados Unidos sugirió que una paciente cante sus temas durante una cirugía cerebral. En la siguiente nota te comparto todos los detalles de esta historia que se volvió viral.

Hace más de un año, Selena Campione, una profesora de Stanhope, Nueva Jersey, experimentó un hormigueo en su rostro al que no prestó tanta atención en un inicio. Sin embargo, al poco tiempo la pérdida de sensibilidad se extendió en otras partes de su cuerpo.

Si bien la mujer de 36 años visitó distintos centros médicos y se sometió a resonancias magnéticas, nunca obtuvo un diagnóstico certero sobre sus síntomas. Los hormigueos, sin embargo, se agravaron y lo único que le recetaron los médicos fueron medicamentos.

“Había días en los que me levantaba y no podía caminar. No podía usar mi mano derecha. Se me hinchaba la cara. No podía hablar, me quedaría estancado. No pude sacar las palabras. Y nadie sabía qué hacer”, dijo Selena en un comunicado de prensa que cita People.

Cirugía cerebral fue exitosa

Un amigo de la profesora le recomendó visitar el Centro Médico de la Universidad de Jersey Shore y, debido a sus síntomas, el neurooncólogo del Instituto de Neurociencia Meridian de Hackensack, Nitesh V Patel, le sugirió que se sometiera a una craneotomía, una operación quirúrgica en que parte del cráneo se extrae con el fin de acceder al cerebro.

Durante la cirugía, Campione tuvo que permanecer despierta para que se pueda extirpar un tumor cerebral y debía controlar su habla para activar partes de su cerebro. Todo fue monitoreado con una tecnología llamada Quicktome Brain Mapping, que mapea el funcionamiento del cerebro.

En esas circunstancias, el doctor Patel decidió hacerla cantar para mantener las partes del habla de su cerebro funcionando correctamente. “Cantar me permite monitorear continuamente el habla, la cadencia y el ritmo de un paciente sin las interrupciones ni pausas que ocurren durante una conversación”, explicó el especialista a los medios de comunicación.

La paciente eligió los temas “22″, “Style” y “Shake It Off, debido a que escucha a Taylor Swift “las 24 horas del día”, junto a sus dos hijas.

“No sentí nada. Las enfermeras me tomaban de la mano, me guiaban por todo y cantaban conmigo. Incluso creo que he convertido a los médicos en swifties. Los ves en uno de los videos tocando el ritmo con sus herramientas”, recordó la mujer.

La intervención fue exitosa y el tumor no era canceroso, según la paciente, por lo que fue dada de alta al poco tiempo. Campione volvió a su vida habitual y tiene el sueño de conocer a la novia de Travis Kelce en uno de sus conciertos.

Más historias parecidas:

Te recomiendo ver este video:

VIDEO VIRAL TIKTOK | Taylor Swift lleva a sus padres a una discoteca de Las Vegas tras confusión: “Es una fiesta familiar, dijeron”.