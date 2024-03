Taylor Swift es noticia día tras día y recientemente se pudo conocer una curiosa historia que, estoy seguro, será de tu interés. La protagonista es June Baker, una estadounidense que ha ganado popularidad en las redes sociales por su gran parecido. Cada vez que asiste a fiestas, reuniones y diferentes eventos, muchos ‘swifties’ la confunden con la cantante original y le piden fotografías, autógrafos o hasta saludos. Ser la “doble” de la artista la ha permitido, al mismo tiempo, obtener ingresos para costear diferentes gastos.

Mientras Taylor Swift cierra hoy su último concierto en Singapur, como parte de su The Eras Tour, la también estadounidense June Beker gana fama cada vez por ser la doble de la artista de 34 años.

La mujer de 36 años, natural de Boston, Massachusetts, contó a Mail Online que su vida cambió hace un tiempo, cuando visitó una feria medieval en Knoxville, Tennessee, para visitar a un usuario que conoció en TikTok.

“Éramos un grupo entero disfrazados y fuimos a cenar después de que terminó la feria, todavía disfrazados. Un par de chicas se me acercaron unos minutos después de que nos sentáramos y me confesaron que una de ellas estaba convencida de que yo era Taylor, tal vez después de grabar un vídeo musical o algo así”, dijo al medio en mención.

“Es un honor que me comparen con Taylor Swift”

Con el transcurrir de los meses, usuarios de TikTok e Instagram también advirtieron el gran parecido de June con Taylor Swift. Animada por una imitadora de Britney Spears que conoció en Internet, Allegra DuVal, decidió probar suerte como doble de Swift y empezó a asistir a fiestas de cumpleaños, bodas y sesiones de fotos.

‘He estado haciendo muchos encuentros, saludos y fotografías. También estoy trabajando con un entrenador vocal para hacer más un espectáculo tributo en vivo”, confesó June, quien también se proclama ‘swiftie’.

La gira de The Eras Tour de Taylor Swift le ha permitido a June consolidar su carrera como doble, aunque asegura que su intención no es reemplazarla. Cada vez que sale de su casa, muchos swifties la confunden con su artista preferida, algo que la enorgullece. ‘Es un honor que me comparen con ella. ¿Quién no querría parecerse a Taylor? Es hermosa, es un gran cumplido”, sentenció.

June no es la única que afirma ser la doble de Taylor Swift. Hace unos meses, Ashley Leechin, una enfermera de Nashville, afirma ser la “gemela” de la novia de Travis Kelce.

