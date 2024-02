El último 18 de febrero, la cantante Taylor Swift cerró su tercer show en Melbourne Cricket Ground, Australia, ante 90 mil espectadores. Una madre y su hija enternecieron a los usuarios de TikTok, tras reaccionar a la actuación en vivo de su artista favorita. El video se volvió viral rápidamente.

Taylor Swift se trasladó a Sídney, Australia, este lunes, para continuar sus shows programados en Australia. En la ciudad más grande de Oceanía, la cantante de 34 años brindará cuatro presentaciones en el Accor Stadium desde el 23 de febrero al 26 de febrero de este año.

Antes de pisar Sídney, la novia de Travis Kelce dio tres conciertos en Melbourne Cricket Ground y calificó al público asistente como “el más grande que jamás hayamos tenido” durante el The Eras Tour.

Madre e hija rompen en llanto al ver a Taylor Swift

Desde el 2018, miles de swifties de Australia soñaron con el retorno de Taylor Swift a dicho país y este pudo darse a mediados de febrero. Emma, una usuaria que publica contenido alusivo a la artista estadounidense, llevó a su pequeña hija al último show en Melbourne y el momento quedó registrado.

“Realmente ha pasado mucho tiempo y será muy difícil superar este momento”, escribió la madre en uno de sus videos publicados en su cuenta de TikTok.

Tras hacer su aparición Taylor Swift, madre e hija vibraron de emoción y se unieron en un abrazo interminable. Ambas tenían las conocidas pulseras de la amistad y entonaron las canciones de su artista preferida.

“Somos tú y yo. No hay nada como esto”, le dijo la madre a la pequeña.

El clip alcanzó el medio millón de reproducciones en TikTok y conmovió a miles de usuarios. “Y es ahí donde ‘Long live’ tiene ese significado tan especial”, “Esa niña es millonaria y no hablo de dinero”, Si mi hija no es swiftie no quiero nada, me emocioné con ustedes”, fueron algunos de los comentarios.

