Durante la gira del Inter Miami por El Salvador, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón, miles de fanáticos colmaron las tribunas de los estadios para poder verlo en vivo. Sin embargo, el argentino no estuvo presente en el amistoso frente a Hong Kong XI, lo que desencadenó fuertes críticas de los hinchas locales. Ante esta situación, el ‘10′ pidió disculpas a través de un video que se volvió viral.

Lionel Messi se alista para su debut con el Inter Miami en la pretemporada 2024 de la MLS, luego de disputar partidos amistosos en El Salvador, Estados Unidos, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón.

El ‘10′ argentino no estuvo presente en el encuentro ante Hong Kong XI, lo que desató el enojo de sus miles de seguidores. De acuerdo con imágenes que se viralizaron en redes sociales, fans abuchearon a la estrella del Inter Miami y exigieron la devolución de su dinero a la empresa organizadora.

Lionel Messi pidió disculpas a seguidores de Honk Kong

Tras este hecho, Lionel Messi lamentó no tener minutos en cancha por una lesión aquejada y dio su versión, a través de un video publicado en Weibo, sitio web similar a Facebook.

“Hola a todos. He leído y oído muchas cosas después del partido en Hong Kong. Quería grabar este vídeo y presentar la versión real para que nadie tenga que seguir leyendo historias falsas. Como todos saben, siempre quiero jugar y participar en todos los partidos. He oído a gente decir que no quería jugar por motivos políticos y muchos otros motivos que son completamente falsos”, dijo al inicio del video.

“Si ese fuera el caso, no habría viajado a Japón ni visitado China tantas veces como lo hice. Desde el comienzo de mi carrera he tenido una relación estrecha y especial con China. Hice muchas cosas en China: entrevistas, partidos y eventos. También jugué allí varias veces con el Barcelona y la selección”, continuó.

El capitán de la selección argentina aseguró que hizo el esfuerzo para jugar en Hong Kong, pero no se recuperó a tiempo de su lesión.

“Como dije en la rueda de prensa, tenía un dolor muscular y no pude jugar el segundo partido en Arabia Saudita, que fue cuando lo sentí en el primer partido (en Arabia Saudita). Intenté jugar un rato, pero empeoró. Luego, el día antes del partido (en Hong Kong), intenté entrenar e hice un esfuerzo para todos los que vinieron a ver el entrenamiento. Hice todo lo que pude. También asistí a la clínica de fútbol con todos los niños. Pero realmente no pude jugar”, indicó.

“Me sentí incómodo y corría el riesgo de que empeorara. Me sentí un poco mejor después de unos días y por eso jugué un corto tiempo en Japón para prepararme físicamente para todo lo que viene porque necesito jugar y ponerme en forma. Ya he dicho todo eso, pero creo que es importante repetirlo ahora que todo está dicho y hecho. Como siempre, envío mis buenos deseos a todos los habitantes de China por quienes tengo y seguiré teniendo sentimientos especiales. Espero volver a verte pronto. Un abrazo grande y cuídense”, sentenció.

🚨 الأسطورة ميسي: مرحبًا جميعًا. لقد قرأت وسمعت الكثير من الأشياء التي قيلت بعد المباراة في هونغ كونغ. أردت تسجيل هذا الفيديو وتقديم النسخة الحقيقية لكي لا يضطر أحد لمواصلة قراءة القصص الكاذبة. كما تعلمون جميعًا، أرغب دائمًا في اللعب والمشاركة في كل مباراة. لقد سمعت أشخاصًا… pic.twitter.com/WM7pyuh21G — Messi Xtra (@M30Xtra) February 19, 2024

