No cabe duda que Lionel Messi es el deportista más mediático en Estados Unidos y no hay personalidad que no quiera conocerlo. Hace unos días, por ejemplo, Will Smith asistió a uno de los partidos del Inter Miami para presenciar uno de los juegos del argentino y antes del pitazo inicial le dio un abrazo que se volvió viral. En las últimas horas, se pudo conocer que el astro del fútbol se encontró con un famoso jugador de baloncesto estadounidense que pertenece a la plantilla de los Miami Heat de la NBA.

Cuando Lionel Messi llegó a Estados Unidos para incorporarse a las filas del Inter Miami, un importante grupo de famosos asistió gradualmente a los primeros partidos del club de Florida para verlo en vivo.

Aunque se mostró feliz por su llegada a Las Garzas, Jimmy Butler, de los Miami Heat de la NBA. Dijo que no lo contactaría, pues estimó que el argentino tenía muchas cosas que hacer. “Sé que conectaremos sea cuando sea que esté aquí”, refirió.

Lionel Messi y Jimmy Butler se saludaron en la calle

Un día después del agónico empate del Inter Miami frente a Nashville SC por la Concachampions, Lionel Messi se encontró con el líder de los Miami Heat en una calle de Miami.

El jugador de baloncesto se encontraba en el asiento posterior de su auto, mientras que la ‘Pulga’ se acercó a él para estrecharle la mano, de acuerdo con la foto que se compartió en las redes sociales.

Lionel Messi y Jimmy Butler. 🤝🔝 pic.twitter.com/zcszsMX5Ia — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 8, 2024

Gol de Lionel Messi para el 1-2 de Inter Miami vs. Nashville. (Video: ESPN)