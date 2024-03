Allegra DuVal es una estadounidense de 35 años y residente de Virginia Beach que ha sido comparada con Britney Spears toda su vida, por lo que decidió convertir esto en una oportunidad para ganarse la vida. Aprovechando su parecido con la famosa cantante, la joven parece haber encontrado el éxito al volverse bailarina imitadora, ganando alrededor de 25 mil dólares viajando por todo el país realizando actuaciones de ‘lip-sync’ (sincronización de labios con música de fondo). Aunque no canta, su formación en ballet, tap, jazz y danza lírica desde los 3 años le ha permitido trabajar en clubes nocturnos y festivales junto a artistas como Nelly, Deadmau5, David Guetta y Skrillex.

El sueño de DuVal de interpretar a Britney Spears comenzó a hacerse realidad en 2018, año en que actuó por primera vez como la artista. Posteriormente, en 2021, fue contratada oficialmente como doble para una fiesta de cumpleaños. Desde entonces, ha llevado a cabo alrededor de 30 actuaciones en diferentes lugares de todo Estados Unidos, interpretando los éxitos de la famosa cantante.

“Toda mi vida me han dicho que me parecía a ella”, dijo la imitadora en conversación con South West News Service. “Yo tenía 10 años cuando ella lanzó ‘Baby One More Time’ y soy fan desde entonces”.

A pesar de su éxito, DuVal aún no ha tenido la oportunidad de conocer a su ídola en persona, pero considera que el parecido vale la pena. Sus canciones favoritas para bailar son “Work Bitch” y “Slave 4 U”, y cada actuación de una noche le proporciona alrededor de 3 mil dólares, lo que también cubre sus gastos de viaje.

“Después de mis primeras actuaciones, comencé a hacer disfraces, creé un sitio web y comencé a promocionarme como intérprete de Britney”, señaló.

Además de sus actuaciones, DuVal gana dinero publicando contenido para marcas en las redes sociales. Comenzó promocionándose como intérprete de Britney después de sus primeras actuaciones, y ha aprendido a gestionar su exigente agenda y mantener su apariencia con dedicación y disciplina.

Aunque su carrera puede parecer glamorosa, DuVal destaca la ardua tarea de preparar su cabello, vestuario, maquillaje y coreografía para cada actuación, además del tiempo dedicado a planificar y viajar para sus conciertos.

A pesar de los desafíos, su experiencia como bailarina profesional le ha proporcionado las habilidades necesarias para mantenerse al día con su ajetreada agenda, y disfruta del ejercicio, la buena alimentación y el cuidado de su apariencia como parte de su estilo de vida.

“Lo único que puede ser una tarea ardua es el viaje: puedo pasar 17 horas viajando para una actuación de 15 minutos”, reveló; sin embargo, afirmó que la gran mayoría de sus conciertos son en California.

Una de las cantantes de pop más exitosas de la historia

Britney Spears es una cantante, bailarina y actriz estadounidense nacida el 2 de diciembre de 1981 en McComb, Mississippi. Desde su debut en la industria musical a finales de la década de 1990, se convirtió en uno de los mayores iconos del pop a nivel mundial. Su álbum debut, “...Baby One More Time” lanzado en 1999, catapultó su carrera al estrellato.

Spears ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndola en una de las artistas musicales más exitosas de todos los tiempos. Además de su impacto en la música, su estilo e influencia en la moda juvenil de la década de 2000 la convirtieron en un ícono cultural.

Su vida personal también ha estado marcada por la intensa atención de los medios y controversias, incluidas batallas legales y problemas de salud mental. A pesar de todo, Britney Spears continúa siendo una figura influyente en la música y un símbolo de la cultura pop moderna.

