“El clon de Tyrone” (“They Cloned Tyrone” en su idioma original) es una comedia de ciencia ficción de Netflix que sigue al trio de protagonistas mientras se enfrentan a una gran conspiración que está poniendo en peligro a un vecindario negro con misteriosos experimentos.

La película que se grabó en Atlanta, Georgia, desde noviembre de 2020 hasta abril de 2021, se estrenó en el American Black Film Festival el 14 de junio de 2023 y llegará a Netflix el 21 de julio cuenta con la dirección de Juel Taylor, en su debut como director de largometraje, y con un guión de Taylor y Tony Rettenmaier.

John Boyega, Teyonah Parris y Jamie Foxx encabezan el elenco de “El clon de Tyrone”, mientras que David Alan Grier, Kiefer Sutherland, J. Alphonse Nicholson, Tamberla Perry y Eric Robinson Jr. completan el reparto. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL CLON DE TYRONE”

1. John Boyega como Fontaine

John Boyega, actor británico de ascendencia nigeriana conocido por interpretar a FN-2187 / Finn en la serie de películas de “Star Wars”, asume el rol de Fontaine, un traficante de drogas que es asesinado a tiros por su rival Isaac, sin embargo, al día siguiente, despierta ileso en su cama.

2. Teyonah Parris como Yo-Yo

Teyonah Parris, que ha aparecido en producciones como “The Good Wife”, “Empire” y “CSI: Crime Scene Investigation”, e interpretó a Monica Rambeau en la serie “WandaVision”, da vida a Yo-Yo, quien junto a Fontaine y Slick Charles empieza a investigar el laboratorio detrás de las clonaciones.

3. Jamie Foxx como Slick Charles

Jamie Foxx, que participó en “Miami Vice”, “The Kingdom”, “Valentine’s Day”, “I’m Still Here”, “Django Unchained”, “The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro”, “Annie”, “Baby Driver”, “Robin Hood”, “Project Power” y “Turno de día”, interpreta a Slick Charles en “El clon de Tyrone”.

4. J. Alphonse Nicholson como Issac

J. Alphonse Nicholson, que fue parte de proyectos como “The Blacklist”, “Luke Cage”, “Blue Bloods”, “Fuego abierto”, “Hit a Lick”, “Mother’s Milk” y “White Men Can’t Jump”, da vida a Issac, el rival de Fontaine.

5. Tamberla Perry como Biddy

Tamberla Perry, que apareció en “Chicago Fire”, “Madam Secretary”, “The Jamz”, “APB”, “Tales from Apartment 8″, “How to Get Away with Murder”, “Suits”, “Bosch” y “The Good Fight”, asume el rol de Biddy en la nueva película de Netflix.

