Dentro de poco, Netflix estrenará una nueva serie de suspenso creada por Mike Flanagan. Se trata de “El club de la medianoche” y basa su historia en la novela homónima de Christopher Pike.

Anteriormente, el director y guionista de producciones de terror ya había trabajado con Netflix en proyectos similares que resultaron ser un éxito. En el 2018, lanzó “La maldición de Hill House” y, dos años después, la segunda parte antológica, “La maldición de Bly Manor”.

En el 2021, junto a la plataforma de streaming, estrenó la miniserie “Misa de medianoche”, en donde participaron algunos actores que también formarán parte del reciente proyecto “El club de medianoche”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL CLUB DE LA MEDIANOCHE”

1. Iman Benson es Ilonka

Iman Benson será una de las protagonistas de “El club de la medianoche”, interpretando a Ilonka. Su personaje es muy inteligente y tiene todo su futuro planeado, pero el destino la sorprende con un diagnóstico de cáncer terminal. Sin embargo, ella buscará todas las alternativas que le permitan sobrevivir, lo que la lleva a Brightcliffe.

La actriz es conocida por su papel en otra serie de Netflix, “Alexa & Katie”, donde dio vida a Reagan. Además, también ha participado en “BlackAF” y apareció en un episodio de “Creepshow”, que también es una antología de terror.

Ilonka (Iman Benson) es una paciente terminal en "El club de la medianoche" (Foto: Netflix)

2. Igby Rigney es Kevin

Igby Rignney tiene otro de los papeles protagónicos en la serie de Mike Flanagan como Kevin. Es el típico “chico de al lado” y siente una fuerte conexión con Ilonka. Al igual que ella, también es un paciente en el hospicio.

Anteriormente, el actor ha participado en “F9: The Fast Saga” y en “Blue Bloods”.

3. Ruth Codd es Anya

Ruth Codd interpreta a Anya, una joven rebelde originaria de Irlanda. Parte de una de sus piernas tuvo que ser amputada, por lo que se moviliza en silla de ruedas. Aunque tiene una fachada fuerte, en realidad es alguien muy sensible que se preocupa por los demás.

La actriz no es ajena a producciones de suspenso, pues ha participado en “The Fall of the House of Usher and Scutin: The Killer”.

Ruth Codd interpreta a Anya en "El club de la medianoche" (Foto: Netflix)

4. William Chris Sumpter es Spencer

El personaje de William Chris Sumpter, Spencer, es un paciente con VIH que se vio obligado a revelar su orientación sexual a sus padres luego de recibir su diagnóstico. Sus progenitores, al ser una familia conservadora, lo echaron de la casa. Mark es quien lo lleva a Brightcliffe, donde se convierte en el alma del grupo.

El intérprete tiene experiencia en obras de Broadway como “Matilda”, pero también ha participado en pantalla chica dentro de producciones como “Unbreakable Kimmy Schmidt”.

5. Aya Furukawa es Natsuki

Aya Furukawa interpreta a Natsuki, un personaje muy complicado debido a su historia de vida. Antes de llegar al hospicio, pasó por muchas dificultades, por lo que batalla con muchos problemas de salud mental.

La actriz puede hablar inglés y japonés de forma fluida. Ha participado en títulos como “The Cabin in the Wood”.

Aya Furukawa interpreta a Natsuki en "El club de la medianoche" (Foto: Netflix)

6. Annarah Cymone es Sandra

El personaje de Annarah Cymone, Sandra, es una joven bastante religiosa, pues es su mecanismo de defensa para lidiar con su diagnóstico. Sus creencias la harán chocar con otros pacientes, pero ella se mantendrá firme en su fe.

Esto tiene cierta similitud con uno de sus papeles en otra de las series de Mike Flanagan, “Misa de medianoche”.

Otros actores del reparto:

Sauriyan Sapkota es Amesh

Adia es Cheri

Heather Langenkamp

Samantha Sloyan

Zach Gilford

Matt Biedel

Larsen Thompson

William B. Davis

Crystal Balint

Patricia Drake

Rahul Kohli

