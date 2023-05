Se despide para siempre. Después de más de 14 años al aire, Mediaset decidió cancelar “Sálvame”, su programa insignia que llevó a otro nivel el periodismo del corazón. La noticia llega solamente ocho días después de festejar un aniversario más, el pasado 27 de abril de 2023.

Quién iba imaginar que aquella celebración se convertiría en la última; sobre todo, si tomamos en cuenta que hace poco más de un mes, a fines de marzo, la colaboradora Belén Esteban aseguraba tajantemente en una entrevista a El Mundo que el final del programa “no estaba cerca”, toda vez que era “la mayor creación televisiva del siglo XX, del XXI y del XXII”.

Debido al impacto que ha generado en la audiencia la decisión del grupo de comunicación español, te damos a conocer todo lo que se sabe sobre el fin del espacio conducido por Jorge Javier Vázquez desde 2009.

"Sálvame" marcó una forma distinta de abordar la prensa rosa (Foto: Mediaset)

EL FIN DE UNA ERA

Tal como lo mencionamos líneas arriba, los directivos de Mediaset decidieron cancelar “Sálvame” tras haber permanecido 14 años al aire; por tanto, el exitoso programa y todas sus sucursales desaparecerán definitivamente de la parrilla de Telecinco.

Cabe señalar que, en un inicio, este espacio fue lanzado semanalmente en marzo de 2009, pero debido a los a los índices de audiencia pasó a emitirse diariamente desde abril de ese mismo año.

¿CUÁNDO SE EMITE EL ÚLTIMO PROGRAMA DE “SÁLVAME”?

El último programa de “Sálvame”, en el que veremos a sus presentadores Jorge Javier Vázquez, Terelu Campos, María Patiño y Adela González, se emitirá el viernes 16 de junio de 2023.

Ese día, se apagará para siempre el espacio que mostró, por más de una década, una forma diferente de ser abordada la prensa rosa mediante tertulias, debates y polémicas. De esta forma, “Sálvame” pasa a formar parte de la historia de la televisión española.

Una vez que todo llegue a su fin, Mediaset ya tiene planeada la reestructuración de la programación de Telecinco.

En "Sálvame" había debates y tertulias de temas referentes al periodismo del corazón (Foto Mediaset)

¿QUÉ PROGRAMA REEMPLAZARÁ A “SÁLVAME”?

Cuando quede libre el espacio que ocupa “Sálvame”, Telecinco ya tiene el programa que lo reemplazará, se trata de un nuevo magacín que será conducido por Ana Rosa Quintana; sí, la reina de las mañanas pasa a las tardes. Dicho espacio será producido por su propia compañía, Unicorn Content.

Pero este no llegará de inmediato cuando salga del aire “Sálvame”, sino habrá que esperar hasta septiembre. Quintana deja la franja matinal a cargo de Joaquín Prat, aunque ella seguirá presente en el debate político hasta que pasen las elecciones generales.

¿POR QUÉ CANCELARON “SÁLVAME”?

Los nuevos directivos de Miadiaset buscan lanzar una nueva imagen en Telecinco con Ana Rosa Quintana; algo que es considerado de suma importancia para Alessandro Salem, consejero delegado.

“Salem quería cambiar la imagen y los contenidos de la cadena desde que llegó. Él quiere una televisión familiar, respetuosa y amable”, publica El Mundo.

Desde que Borja Prado asumió la Presidencia Ejecutiva, lo primero que se hizo fue actualizar el código ético de la compañía, hecho que no cayó bien a todos; ya que con este llegaban muchas prohibiciones como: no emitir imágenes ni mencionar a algunos personajes que justamente eran criticados en “Sálvame”; no emitir opiniones ni preferencias políticas en sus programas, salvo informativos; no atacar a otro programa de la compañía; entre otros.

¿QUÉ PASARÁ CON JORGE JAVIER VÁZQUEZ?

Tomando en cuenta que Jorge Javier Vázquez se encuentra al frente de “Sálvame” desde que se estrenó, en 2009, muchos se preguntan qué pasará con él cuando se dé por finalizado el programa.

Aunque el fin del formato podría hacer suponer que no lo veremos más; lo cierto es que la dirección de Mediaset tiene claro que desea continuar trabajando con el presentador, no por nada renovó hace poco con el grupo de comunicación español hasta 2025.