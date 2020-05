Durante el aislamiento social en la que no hemos visto obligados a vivir para frenar el avance del nuevo coronavirus, son varios los famosos que han decidido contar algunas cosas íntimas de su vida que eran muy poco conocidas por sus seguidores. Esta vez, Carolina Gaitán, la recordada Catalina Marín de “Sin senos sí hay paraíso”, decidió abrir su corazón.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz colombiana reveló el mal que padece desde que tiene 13 años, con esta confesión decidió crear un vínculo más cercano con sus fans. Ella dio a conocer que sufre de gastritis crónica y úlceras.

“No todos los días he estado así [contenta]. Pocas veces en las redes mostramos cuando nos enfermamos o cuando estamos bajos de ánimo. En mi caso porque siento que esos estados son más íntimos. Pero luego me cuestiono si quienes ven mis redes (o sea tú que me estás leyendo en este instante) reciben un mensaje errado de una felicidad permanente inexistente e irreal”, empieza su publicación la también cantante.

A raíz de los fuertes dolores que le provocan, la joven de 36 años ha tenido que recurrir desde temprana a edad a especialistas, quienes le recomendaban tratamientos para que pueda sobrellevar ambas enfermedades; sin embargo, hace unos días tuvo dolores muy fuertes y decidió no acudir a la clínica ni recurrir a algún medicamento para tratarse.

“Por primera vez decidí no ir a la clínica (obvias razones), no tomar milantas ni nada químico. Por primera vez constaté la bendición de lo natural, lo equivocada que he estado tratando mi tema. Aunque no lo crean: una condición que tengo desde que tengo 13 años, se me curó con zumo de papa cruda. Digo se me curó por el ataque tan serio que tenía y esto lo calmó de repente, pasé de dolor 10 a 0 en 10 minutos”, escribió Carolina Gaitán.

“Tal vez en medio de lo que pasa somatizamos en nuestro cuerpo el miedo, la incertidumbre y esas cosas que no son ajenas a nadie por estos tiempos. Pero si algo queda siempre, siempre claro es que estar sanos es motivo inmenso y suficiente para sonreír y agradecer. ¡Besos miles vuelan! #todosestamosenesto”, redactó la recordada Carolina Gaitán.

La foto que subió junto a su mensaje la actriz Carolina Gaitán (Foto: Instagram de Carolina Gaitán)

¿QUIÉN ES CAROLINA GAITÁN?

Carolina del Pilar Gaitán Lozano es una actriz y cantante colombiana de 36 años que nació en Villavicencio el 4 de abril de 1984.

Su primera participación fue en el reality show “Popstars” del canal Caracol, del cual salió como vencedora y fue integrante del grupo Escarcha.

Fue la protagonista de la telenovela “Gabriela, giros del destino”. Asimismo, interpretó a Catalina Bernabeu en “Isa TK+”, siendo la antagonista principal de esta telenovela.

En el año 2015 realizó el papel de Nelly Calle en la telenovela “Las Hermanitas Calle”. Y ese mismo año y parte del 2016 obtuvo el papel de Lola Calvo en la serie “Celia”, de Telemundo.

En 2016 llega a protagoniza “Sin senos sí hay paraíso” en el papel de Catalina Marín Santana, personaje muy recordado por todos los seguidores de la serie.

Carolina Gaitán desde muy pequeña se interesó por el canto (Foto: Instagram de Carolina Gaitán)

