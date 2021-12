Stephania Duque, reconocida internacionalmente por interpretar a la hija de Catalina Santana (Carmen Villalobos) en la exitosa saga de Telemundo “Sin senos no hay paraíso”, forma parte del elenco de la nueva telenovela “La nieta elegida”, que se emite por RCN Televisión. La actriz colombiana se encuentra en una buena etapa laboral y tiene más proyectos en mente.

A diferencia de otros actores, que se han visto afectados a nivel laboral por la pandemia del coronavirus, a Stephania Duque se le abrieron oportunidades laborales durante esta época y se ha mantenido activa grabando nuevas producciones, por lo que se siente muy agradecida.

A demás de “Sin senos no hay paraíso”, la bogotana ha participado en otras producciones como ‘Enfermeras’, ‘Tu voz estéreo’ y recientemente en ‘La nieta elegida’, demostrando así que su carrera está en ascenso. La artista de 28 no solo quiere demostrar su talento en producciones colombianas, también pretende probar suerte en otros países.

¿POR QUÉ A STEPHANIA DUQUE NO LE AFECTÓ LA PANDEMIA LABORALMENTE COMO A OTROS ACTORES?

En entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’, Stephania Duque habló sobre cómo pasó la pandemia del coronavirus y las oportunidades laborales que se le abrieron durante esta época.

Si bien la industria de entretenimiento se vio afectada por las medidas sanitarias que se impusieron ante la expansión del virus, lo que originó que varios actores vieron paralizados sus trabajos, la bogotana ha sabido mantenerse activa en la pantalla chica.

“A mí no me ha pasado, pero te digo que si he sabido de muchos colegas que a hoy no han podido trabajar con fluidez y yo pues he tenido la fortuna de contar y tener trabajo siempre. Incluso durante la pandemia estuve trabajando y si ha sido un regalo muy bonito de Dios y de la vida”, mencionó la actriz de 28 años.

Además de construir una sólida carrera en Colombia, Stephania Duque tiene planeado probar suerte en otros países e internacionalizarse. La actriz bogotana espera salir de su país natal el próximo año, ya que tiene pensado estudiar en el exterior para profundizar sus conocimientos en actuación y perfeccionar el inglés como segunda lengua.

“Ahora viajo a México buscando nuevas oportunidades en ese país, para consolidar los papeles que ya saqué, para trabajar y en eso estoy, en tratar de evolucionar en esta hermosa vida”, afirmó para el programa de entretenimiento de Canal 1, según Infobae.

Stephania Duque dejó claro que se siente muy agradecida por todas las oportunidades laborales que ha tenido en Colombia y que le han permitido crecer como profesional, además de demostrar su talento; pero le encantaría probar suerte en otros lugares.

“Me encantaría hacer nuevos proyectos fuera de Colombia, yo soy muy agradecida con todas las oportunidades que he tenido en mi país y jamás lo dejaría de lado”, señaló.

En ‘La nieta elegida’, que se emite por RCN Televisión, Stephania Duque interpreta a Laura Roldán, la hija de una malvada mujer llamada Rosa Espinosa, una joven que hará de todo por cumplir sus sueños; así eso signifique dejar a su tóxica familia atrás para buscar una nueva vida y seguir un amor desinteresado.