Desde el martes 25 de octubre, los usuarios de Netflix podrán disfrutar del estreno de 8 cuentos de terror presentados por el famoso director mexicano Guillermo del Toro, gracias a su serie “El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro”.

El galardonado realizador nos mostrará, así, una antología de historias macabras de algunos de los creadores de producciones de horror más famosos de los últimos años. En ese sentido, podremos ver dos entregas cada día, hasta el 28 de octubre.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, conoce cada una de las historias de terror de la serie de Netflix “El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro” (”Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities”) y sus fechas de estreno.

"El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro" podrá verse a través de streaming (Foto: Netflix)

¿CUÁLES SON LAS HISTORIAS DE “EL GABINETE DE CURIOSIDADES DE GUILLERMO DEL TORO”?

1. “‘El lote 36″ (“Lot 36″) - Estreno: 25 de octubre

El primer episodio de la serie está dirigido por Guillermo Navarro, un director de fotografía que acostumbra trabajar con Del Toro. Fue el responsable de la cinematografía de “El laberinto del fauno”, por ejemplo.

La entrega está basada en una historia del propio Guillermo del Toro y está escrita por Regina Corrado. Tim Blake Nelson, Elpidia Carrillo, Demetrius Grosse y Sebastian Roché son los actores del relato.

El póster de “‘El lote 36″, una de las historias de "El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro" (Foto: Netflix)

2. “Ratas de cementerio” (“Graveyard Rats”) - Estreno: 25 de octubre

Vincenzo Natali, famoso por su película “Cube”, es el director de este capítulo. La historia está basada un relato de Henry Kuttner. Ish Morris y David Hewlett son las estrellas del episodio.

El póster de “Ratas de cementerio”, una de las historias de "El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro" (Foto: Netflix)

3. “La autopsia” (“The Autopsy”) - Estreno: 26 de octubre

Historia dirigida por David Prior, reconocido por su cinta “The Empty Man: El Mensajero del Último Día”. Está basada en una obra de Michael Shea, que relata el último trabajo de un forense enfermo terminal.

Es una adaptación de David S. Goyer protagonizada por F. Murray Abraham, Glynn Turman y Luke Roberts.

El póster de “La autopsia”, una de las historias de "El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro" (Foto: Netflix)

4. “La apariencia” (“The Outside”) - Estreno: 26 de octubre

Capítulo dirigido por Ana Lily Amirpour, famosa por el largometraje “Una chica regresa sola a casa de noche” (”A Girl Walks Home Alone at Night”).

La historia está escrita por Haley Z. Boston e inspirada en una obra de la dibujante Emily Carroll. Los actores Kate Micucci y Martin Starr son los protagonistas de esta entrega.

El póster de “La apariencia”, una de las historias de "El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro" (Foto: Netflix)

5. “El modelo de Pickman” (“Pickman’s Model”) - Estreno: 27 de octubre

Episodio dirigido por Keith Thomas, quien también es el realizador de “The Vigil” y “Firestarter”. Está basado en un relato de H.P. Lovecraft, que cuenta la historia de un pintor (Crispin Glover) dispuesto a todo por encontrar inspiración.

El capítulo es una adaptación del guionista Lee Patterson y el actor Ben Barnes también forma parte del elenco.

El póster de “El modelo de Pickman”, una de las historias de "El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro" (Foto: Netflix)

6. “Sueños en la casa de la bruja” (“Dreams in the Witch House”) - Estreno: 27 de octubre

Catherine Hardwicke es la directora de esta entrega. En el 2011, ella estrenó “La Chica de la Capa Roja” (”Red Riding Hood”), película protagonizada por Amanda Seyfried. Antes también lanzó la exitosa “Twilight” (”Crepúsculo”).

El capítulo está basado en una obra de H.P. Lovecraft. Ismael Cruz Córdova, quien es uno de los actores de “El señor de los anillos: Los anillos de poder”, es el intérprete principal. Geena Davis y Rupert Grint completan el reparto.

El póster de “Sueños en la casa de la bruja”, una de las historias de "El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro" (Foto: Netflix)

7. “La inspección” (“The Viewing”) - Estreno: 28 de octubre

Historia dirigida por Panos Cosmatos, famoso por las cintas “Mandy” y “Beyond The Black Rainbow”. El relato está escrito por el propio realizador y Aaron Stewart-Ahn. Además, su protagonista es el actor Peter Weller.

El póster de “La inspección”, una de las historias de "El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro" (Foto: Netflix)

8. “El murmullo” (“The Murmuring”) - Estreno: 28 de octubre

Episodio de la directora Jennifer Kent, quien es reconocida por su largometraje “The Babadook” (2014). Esta es una historia basada en un relato original de Guillermo del Toro. Los actores Essie Davis, Andrew Lincoln y Hannah Galway forman parte del elenco.

El póster de “El murmullo”, una de las historias de "El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro" (Foto: Netflix)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENARÁN LAS HISTORIAS DE “EL GABINETE DE CURIOSIDADES DE GUILLERMO DEL TORO”?

Los capítulos de “El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro” podrán verse desde las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST). De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que podrás ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países

México: 2:00 am.

2:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Chile: 3:00 am.

3:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 3:00 am.

3:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 9:00 am.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “EL GABINETE DE CURIOSIDADES DE GUILLERMO DEL TORO”, LA SERIE DE TERROR DE NETFLIX